台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.71% 上市股票總市值達38.46兆元

根據台灣證券交易所統計，2020年9月4日發行量加權股價指數收盤為12,637.95點，較上週(2020年8月28日)的12,728.85點下跌90.90點，跌幅約為0.71%，台灣50指數收盤為10,019.99點，較上週的10,141.19點下跌121.20點，跌幅約為1.20%，寶島股價指數收盤為14,492.01點，較上週的14,581.23點下跌89.22點，跌幅約為0.61%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲11.58%為最大，跌幅以食品類指數下跌3.71%為最大，未含金融類指數下跌61.91點，跌幅約為0.56%，未含電子類指數下跌160.27點，跌幅約為1.12%，未含金融電子類指數下跌94.39點，跌幅約為0.78%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1,643.65億元，全體上市股票成交金額為1兆982.13億元，股票成交量週轉率為3.33%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,022.79億元，占全體上市股票交易金額27.52%

第二名，光電類1,712.47億元，占全體上市股票交易金額15.59%

第三名，電子零組件類1,477.09億元，占全體上市股票交易金額13.45%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類16.48%

第二名，電子零組件類8.17%

第三名，航運類6.51%

累計今年年初開盤迄今共164個交易日，集中市場總成交金額為31兆3,264.80億元，市場日平均成交金額為1,910.15億元，股票成交量週轉率為74.39%，股票日平均成交量週轉率為0.45%。

2020年9月4日全體上市公司市場總值為新台幣38兆4,600.86億元，較上週(2020年8月28日)市值38兆7,226.10億元減少2,625.24億元，減幅約為0.68﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)