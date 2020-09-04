新北攜手八方雲集成立好日子愛心大平台實體店面 學子真幸福

新北市的孩子越來越幸福， 繼市府與四大超商一起守護有急難需求的孩子後， 八方雲集也即將提供有需求的學生一頓溫飽的幸福。 新北市長侯友宜今(4)日化身為型男主廚與財團法人新北市私立八 方雲集社會福利慈善事業基金會蘇淑幸董事長一起煎鍋貼，並宣示本 市讓學童過好日子、享受幸福的決心。

侯友宜市長表示，如何搭建一個平台讓想要行善者能夠提供愛心、 需要支援扶助者能夠得到資源， 幫助學生及需要被幫助的市民朋友是他一直念茲在茲的。 所以從去年6月開始，新北市開辦好日子愛心大平台， 接受社會各界善心捐助， 到目前已媒合9億7千多萬元的市值物資和善款， 超過198萬人次受益。 今天更結合八方雲集成立好日子愛心大平台第一家實體店面， 擴增好日子愛心大平台意涵，提供實體店面供餐服務， 真的是一件令人感到高興的事， 也非常感謝八方雲集一起照顧我們的學子。

八方雲集在全球展店1,200餘家，在新北市即有200家據點， 近20年來以「只要肯努力，水餃也能變元寶」 的踏實態度穩健經營，更積極投入許多公益活動， 對新北市學子的幫助更是不餘遺力。今天開始， 18歲以下於新北市發生「急難事由」的孩子有用餐需求時， 都可以到貼有｢好日子八方雲集｣的店家尋求協助， 八方雲集除了提供暖暖的食物外，也負起主動關懷通報的功能， 讓學校及社政單位能夠進一步提供學生後續的服務與照顧。

蘇淑幸董事長表示，感念侯友宜市長對新北市學生無微不至的照顧， 八方雲集除了分擔應盡的社會責任外， 還會加碼將上一年度取餐的金額，再回捐到專戶讓新北市服務及支持 網絡得以永續發展。

教育局表示， 本市協助就讀市內公立高中職及國中小弱勢學生之三餐照顧， 從早餐的「幸福晨飽」、低收入戶學童「午餐補助」，並自102年 起結合四大超商推動「幸福保衛站」，迄今累計取餐人數達2萬7, 933人，不僅讓有需求的學生獲得照顧， 更透過與社政系統的合作找回中輟學生，從今天起再加上「愛心大平 台實體店面八方雲集」，透過四大方案每天提供需要的學生多樣化且 可自行搭配的餐點，讓孩子能獲得更全面照顧，感受到｢在新北， 很幸福｣。