淡水忠寮社區慢遊古厝 體驗快樂農夫生態

忠寮社區將於9/6至9/27每周六辦理「 詩情尋古青春行」活動，邀請您到淡水忠寮社區， 體驗快樂農夫採收地瓜、焢窯、自編竹器，一起聽燕樓老故事， 當個浪漫詩人吧！

社區自106年起開始種植桂花樹，期望為社區居民留下桂花香， 當時邀請國際詩人與地方耆老為地方種下一顆有紀念意義的桂花樹並 為社區作詩與對聯， 自此開始每年度社區都會種植桂花樹並帶領居民認識社區文化。 淡水忠寮社區自107年與淡水文化基金會合作， 邀請世界詩人運動組織合作舉辦「淡水福爾摩莎國際詩歌節」， 集結英國、加拿大、德國、義大利西班牙及美國等16國詩人， 今年度因疫情關係將請各國國際詩人提供詩句， 由社區居民回到當初種植的桂花樹下吟詩，為社區再添詩意氣息。

忠寮社區李鎮榮理事長表示， 活動中民眾將可體驗到社區友善農業親近土壤的採收方式， 將親手採的地瓜、在地的土雞、雞蛋、南瓜、 蔬菜等烘窯呈現最原始的好滋味。 透過導覽了解百年燕樓的建築形式、人文歷史與抗日故事， 再享用社區美食，欣賞桂花樹風情，了解淡水忠寮的文化脈絡。 今年度共辦理四梯次，每梯次20-40人，活動費用每人500元 ，邀請您一起來欣賞在地人文與歷史足跡， 品嚐風味開窯午餐並且享受DIY的樂趣。

農業局李玟局長表示，忠寮社區不只是新北科技農業、 光電發展的指標社區， 在文化保存與友善農業發展方面更是不遺餘力。 農業局長年輔導社區辦理年度農村執行計畫，吸引青農回流， 青農連建安幾年前因為父親生病辭去電子業工作， 回家幫忙家裡農務而漸漸愛上鄉下的生活，决定回鄉從事農業生產， 在社區內申請籌建原豐休閒農場， 除了生產蔬果也開放農場體驗活動、生態文史導覽及協助社區營造， 歡迎民眾利用周末時間到淡水忠寮走走，體驗當地文史生態， 當一日農村詩人！