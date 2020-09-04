中華電信「IoT大平台創意應用大賽」祭出百萬獎金 徵件日期延長至9/18止

中華電信身為資通訊產業龍頭，並致力成為「智慧生活的領導者、 數位經濟的賦能者」，對於數位領域人才培育行之有年，今年( 2020)「IoT大平台創意應用大賽」已邁入第三屆， 吸引全臺灣各校、社會新創人士及業界菁英報名參賽， 是下半年度萬眾矚目的科技賽事之一。 中華電信非常看好台灣優秀科技人才與創意能量，期藉由賽事舉辦， 讓中華電信高速穩定的寬頻網路、IoT智慧聯網大平台與人才、 創意相互結合，激勵出各種匠心獨運且可商轉的數位應用。此外， 也積極整合產官學研能量，透過本賽事積極尋才，讓臺灣IoT技術 發展朝向研發設計與高附加價值產品的產業經濟結構。

「IoT大平台創意應用大賽」歷經前二屆賽事， 都獲得產官學界良好迴響，本賽事已於6月初開跑徵件， 參賽作品類型相當多元，目前進入最後倒數徵件階段， 為使欲參賽隊伍有更充裕的時間準備，徵件日期延長至9月18截止 ，中華電信呼籲各界英雄好漢，踴躍組隊參賽，挑戰總獎金高達15 5萬元。本屆賽事分為校園組與社會組，無論是在校學生、 應屆畢業生、一般個人、新創團隊、 企業組織或相關產業人士及各領域的Makers皆可參加， 參賽者可就智慧城市、智慧家庭、智慧健康、智慧交通、智慧安防、 智慧農業、智慧環境、智慧校園、智慧監測、 智慧追蹤等面向發想創作。此外，參賽者作品只要使用NB-IoT 技術，即可額外享有「行動物聯特別獎」參賽資格， 該獎項與原組別可同時獲獎，最高可獲得39萬元。

中華電信表示：「提供我國人才一個高水準的賽事平台， 讓角逐出線的優秀作品更有機會與產業接軌。如此一來， 可激發更多創意人才投入物聯網的應用研發，推動國內產業鏈發展， 協助我國IoT技術應用開創新局，進軍全球物聯網市場， 是中華電信持續前進的原動力。」

今年賽事佳評如潮，不論校園或社會組參賽隊伍躍躍欲試奮力一搏， 最終收件日為9月18日，有興趣朝相關領域發展的英雄好漢們， 請不要錯過才華顯露機會，趕快前往報名！

賽事報名網站:https://iot.cht.com.tw/ 2020CHT-IoT/index.jsp

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