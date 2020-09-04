新北市義山小作所、日照中心同步成立 提供35位18歲以上身障者在地樂活發展

新北市政府為讓身障朋友可以在地發展、在地樂活， 運用公益彩券盈餘分配基金，活化淡水區義山活動中心2樓場地， 設置第24家身障小作所及第7家身障社區式日照中心， 委託財團法人育成社會福利基金會辦理， 於4日上午在地方人士和家長的期待下溫馨開幕。

社會局長張錦麗表示，「機會均等、全面參與」， 是今年推動身心障礙福利的目標，新北市在侯友宜市長的領導下， 積極媒合民間資源，持續活化、運用現有公益空間， 並委由育成社福基金會，辦理小作所和日照中心，透過專業的帶領， 希望讓心智障礙的朋友獲得妥適的照顧和發展，並減輕父母的負擔。

育成社福基金會執行長賴光蘭說，像自閉症等心智障礙的孩子， 若未能獲得照顧，白天睡覺、晚上吵鬧，生活步調紊亂， 是父母的苦惱，有了小作所和日照中心，提供多元化的課程和學習， 以及社區適應活動，白天在小作所和日照中心上課， 晚上再回家和家人相處，可以大大降低父母的照顧壓力。

今年18歲的小平是中度自閉症者， 從特殊教育學校畢業後來到淡水義山小作所， 正努力學習適應新的生活，經常主動幫忙清潔環境，參加製作圖卡、 紙袋包裝及種植香草，期待自己種的香草長大後， 可以做成香草茶和餅乾。

新北市議員鄭宇恩本人及蔡錦賢和陳偉杰的助理， 以及淡水區長巫宗仁、當地義山里長葉水金等人均參加開幕茶會， 並和學員一起植栽香草，聽身障朋友歌唱、品嘗身障朋友手作餅乾。 社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示， 義山小作所和日照中心服務對象為年滿18歲領有身心障礙證明， 具生活自理能力者，週一至週五提供各項作業課程及文康休閒活動， 共可收托35位，服務專線為2621-3309。