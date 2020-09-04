台灣2020國慶主視覺搶先曝光 首次開放500位民眾入場觀禮

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)國慶籌備委員會於今(4)日下午召開記者會， 慶籌會秘書長陳宗彥表示，今年國慶以「 民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，並首次開放500位民眾 現場觀禮，9月7日至13日開放線上報名，預計於 9月18日通知獲選民眾。

慶籌會表示，中華民國讚國慶臉書官網將自9月7日12時起至9月13日24時止 開放報名， 歡迎年滿18歲且持有我國身分證的國民踴躍報名， 系統將以電腦抽籤方式，抽出500位幸運民眾，預計9月18日寄 送電子郵件並同時以手機簡訊通知，獲選民眾在收到通知後， 須點選信內所附連結確認後，才算完成手續。

此外，國慶主視覺也搶先於今日曝光，陳宗彥指出，今年國慶以「 民主台灣 自信前行 2020 Proud of Taiwan」為主題，主視覺設計以「聲音」 的聲波線條為設計核心，象徵台灣歷經多年民主轉型歷程， 大眾多元聲音，透過各平台管道，被你我和政府聽見。 政府的聲音也從各種方式傳遞，對內進行政策溝通， 進而相互理解與合作；對外進行國際宣傳，提升台灣能見度。

慶籌會特別提醒，今年適逢嚴重特殊傳染性肺炎（COVID -19）防疫期間，為配合防疫政策，這次慶典活動將採實名制， 獲選民眾入場須攜帶觀禮證及身分證明等相關文件供查驗， 務必做好自主健康管理，並配合活動全程佩戴口罩， 另慶籌會也將為每位現場來賓準備一份精美紀念品， 讓參加民眾留下難忘的回憶，歡迎民眾踴躍報名參加。