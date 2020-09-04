一甲子前的那一場奧運會（下）

本文為前文《一甲子前的那一場奧運會(上)》【註3】的續篇。

二、紀政【註4】－－這位被譽為「飛躍的羚羊」的女性運動國手，是本文中的三位體壇傳奇人物中目前唯一健在者。她曾經在1968年的墨西哥奧運會上為我國奪得女子田徑80公尺跨欄銅牌；這是我國女性運動員在奧運會上奪得的第一面獎牌。

紀政女士於1944年生於日治時代的新竹州牛埔(今新竹市香山區牛埔里)；父親紀清池具有原住民道卡斯族的血統，母親紀王尾是新埔的客家人。

在距今一甲子前(1960年)的羅馬奧運會，紀政代表我國參加女子80公尺跨欄項目競賽；雖然在預賽中以12.71秒的成績即被淘汰，但這一次的參賽打開了她的視野，激起了她的雄心壯志。

1962年，美國田徑教練瑞爾(Vincent Reel)應聘來台灣擔任我國奧運田徑選手的教練；經他的強力推薦，紀政於翌年前往美國加州綜合理工大學體育系進修。1964年，紀政二度參加奧運(東京奧運)，惜未能奪得獎牌；不過在1966年的曼谷亞運會上，她仍奪得了跳遠項目的金牌。

在1968年的墨西哥奧運會上，紀政以10.4秒的成績奪得女子80公尺跨欄的銅牌；這不但是台灣女性運動員首度在奧運會獲得獎牌，也是亞洲女性獲得的第一面奧運田徑獎牌，因此贏得了「亞洲女鐵人」的稱號。

到了1970年的曼谷亞運會，紀政的實力達到巔峰狀態，預計可以拿下五面金牌。不料在奪得女子100公尺的金牌之後，因為腿部嚴重受傷而退出其餘的比賽項目，同時也結束了她的運動員生涯。

從1981年到1990年，紀政代表藍營連續當選三屆立法委員，表現傑出；但在2013年時，她曾批評當時的總統馬英九，說民調僅剩9%的人沒資格繼續當總統，應該立即下台。也許是因為這樣，她跟藍營漸行漸遠；至2018年，紀政更大力推動「2020東京奧運正名活動」的公投案，希望從2020年的東京奧運開始，我國能夠以「台灣」的名義參加所有的國際體育賽事。雖然這個公投案在2018年11月24日舉行的投票中未能過關，但是她摒棄一般藍營人士的意識型態，毅然挺身而出，擔任這項凸顯台灣主體性的公投案的發起人，其精神令人敬佩。

三、謝天性【註5】－－這位在一甲子前(1960年)代表我國參加羅馬奧運會的籃球國手，是我國一位罕見的「三棲國手」，他在籃球、排球、及田徑三個領域都有非常傑出的表現，因此被譽為台灣體壇的傳奇人物之一，可說是實至名歸。

謝天性先生出身於一個基督教長老會的家庭；他的外祖父張安貴是台灣長老教會的第一位客家籍牧師。他於1933年出生於日治時期的高雄州楠仔坑庄(今高雄市楠梓區)。他的父親是謝基全，母親是張瓚美(張安貴牧師的三女)。

事實上，在1960年入選羅馬奧運籃球國手之前，謝天性已經是一位傑出的運動員。在1958年的東京亞運會上，他是我國排球(九人制)代表隊兼田徑(標槍)的雙料國手；其中，我國排球代表隊榮獲銅牌。在1960年羅馬奧運會上，他是我國籃球代表隊的國手；在六場比賽當中，我國代表隊取得3勝3負的戰績。

歷經輝煌的運動員生涯之後，謝天性回到母校省立台灣師範大學(今國立台灣師範大學)體育系任教；期間並曾被借調前往南美洲的委內瑞拉，擔任該國排球國家代表隊教練多年，獲得極高的評價。

謝天性一生對台灣排球運動的推廣不遺餘力；他曾經成立了「謝天性排球發展基金會」，對台灣的排球運動做出卓越的貢獻。

他於2007年1月27日病逝於台南奇美醫院，享年74歲。

【註3】[更正訊息]：前文《一甲子前的那一場奧運會(上)》第三段中的「……今年與總統大選合併舉行的……」應為：「……於2018年11月24日舉行的……」之誤，特此更正。

【註4】紀政女士之生平請參見維基百科網頁

【註5】謝天性先生之生平請參見維基百科網頁