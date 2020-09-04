東南亞魅臺灣 新住民文化培力暨國際巡迴展演啟動

「東南亞魅臺灣」2020啟動儀式暨記者會於9月3日上午10時30分，於國立臺南生活美學館一樓大廳舉行，新住民立委羅美玲女士、內政部移民署南區謝文忠大隊長、臺南市第一、二、三新住民家庭服務中心、臺灣印尼新住民發展協會、臺越文化協會、臺南市新住民關懷服務協會等多個新住民相關單位、團體代表出席。

國立臺南生活美學館黃瓊瑩館長於致詞時首先感謝各方的協助與促成，並期許與新住民母國文化藝術的交流中，互相瞭解、互相尊重。羅美玲立委則表示很開心今天來臺南與新住民好友相聚，肯定這項深度推動東南亞文化的活動。

由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦的「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，經歷105-106年「東南亞映臺灣」、107-108年「東南亞藝臺灣」，至109至110年以「民間傳奇與舞蹈」為主題，以「東南亞魅臺灣」意象貫穿主軸，透過一系列民間傳奇工作坊、民族舞蹈培力、東南亞文化藝術論壇、主題暨巡迴展演等活動，期能提升大眾對於東南亞文化藝術的認識與尊重，推廣新住民母國文化，增進臺灣民眾共同參與的機會，落實文化平權的多元社會。

今(109)年首先登場的是「印尼峇厘島雷貢舞培力」、「民間傳奇繪本工作坊」，已經有不少新住民親子搶先報名。舞蹈培力特地邀請印尼舞蹈家，同時也在臺南應用科技大學舞蹈系任教的Koming老師擔任教學；在3日的啟動儀式中，Koming老師、印尼新住民李庭莉老師與台南應用科大舞蹈系黃昱東先生共同帶來精彩的雷貢舞舞劇演出。

「繪本工作坊」介紹印尼、泰國的民間傳奇故事，並帶領學員手作繪本，走入東南亞傳奇世界。「體驗工作坊」則從製作故事小道具中認識印、越、泰、臺的民間故事，其中兩場將移師高雄美濃及嘉義民雄舉行，讓在地新住民朋友更便於參加藝文活動。

今年「東南亞文化藝術論壇」更以大自然傳說中出現的動物精怪為主角，邀請東南亞文化的專家學者－臺南藝術大學蔡宗德教授、政治大學黃柏琪教授、高雄大學裴光雄老師以及長期旅居中南半島致力人道關懷的楊蔚齡理事長，分別介紹印尼、泰國、越南、柬埔寨等不同國家的民間傳奇故事，與這些故事中所發展出來的生活文化、節日慶典與表演藝術。

以上活動均為免費參加，內容精采可期，歡迎民眾踴躍報名。尤其歡迎新住民、新二代朋友參與，一同推廣東南亞民間故事與舞蹈的趣味與奧妙。三項培力活動的成果也將於11月14日至12月13日的小型成果展中呈現。報名請至「東南亞魅臺灣」官網或臉書粉絲專頁。洽詢電話：臺南生活美學館(06)2984990。（新聞轉載自新住民全球新聞網）