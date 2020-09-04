中國武漢市民鬼節在街頭燒紙念故人還得排隊、 網友：和大飢荒一樣，雖不明白但忘不了

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）農曆7月15日是中國傳統鬼節，民眾普遍會在這天進行祭祀活動，聊表思念。有武漢網友在社群媒體上表示，這幾天在武漢街頭隨處可燒紙錢祭奠的人，「長這麼大從未見過的多」。還有網友表示，「前些日子武漢殯儀館門口安靜排隊的人，特別是一個小男孩，只由志願者牽著去領。」

中國武漢肺炎疫情肆虐全球，造成2千6百萬人確診，86萬人死亡，其中中國確診人數8萬5102人，死亡人數4634人。但中國的疫情數據連美國總統川普都不信，直言「永遠不會知道真相」。

農曆7月15日的中元節又稱為「鬼節」，自古傳言當天鬼門開，亡魂和孤魂會返到人間遊蕩，老一輩人會在街上燒紙錢，或是祭奠已故親人。

中國網友「胃口好真是極大的罪惡」在微博上表示，「過兩天是中元節，這幾天從傍晚開始武漢的路邊隨處可見祭奠的人。光是這幾天遇到的，真的就是我長這麼大從未見過的多。」

該網友表示「昨天下午六點多出門的時候，就看到大家依次排開，一家挨著一家，沒有隔很開，全是火光和煙灰。看到一個媽媽和一個六七歲的小男孩，應該是剛剛燒完紙，那個媽媽一言不發，小男孩也很乖，安安靜靜站那哀悼。」

網友NightTide精神粗糙患者：「這段時間燒紙的時候連坑位都佔不到，樓下人行道全部密密麻麻的圈圈。上半年武漢走了多少人，誰也統計不出來」

網友華爾街日豹：「很多人甚至不能成為數字被公佈出來。」

網友這個暱稱要用到天荒地老：「疫情不是一串數字，是一個一個鮮活的生命」

網友於斯之時:「武漢的情況到底有多糟糕…多恐怖…怕是只有那時候在那個環境當中的武漢人才知道，又有多少人還沒等得及被確診便悄無聲息的離去…」

網友小酷營業中：「昨天回家一路那個輝煌 剛要吐槽 看到一個小朋友在磕頭 好難過啊」

網友Hee勝開，「那個追著殯葬車喊媽媽的女孩，那個哭爸爸沒有了的女孩，希望她們安好。李文亮、夏思思醫生的家人，導演常凱的家人，小賣部林老闆的家人，希望他們安好。」

疫情爆發以來中國真正死亡人數成謎，今年3月底武漢開放漢口、武昌等8個殯儀館，通知民眾前往領取親屬骨灰，每日限領500個，預計將在4月4日前夕發放完畢。當時零星殯儀館排隊照片在自媒體流傳，隨即遭到中共官方刪除。民眾感歎，有些人到死，連個數字都不是。