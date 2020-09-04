土耳其駐台代表專訪 致力拓展雙邊貿易、笑稱中文好難

（台灣英文新聞 / 台北報導）新任駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）3日接受台灣英文新聞專訪，初來乍到的他，對新生活適應良好，也期許能進一步拓展雙邊關係。

甫抵台履新的貝定可，在台北待了兩個月，他透露了對這座活力城市的喜愛，唯一不太習慣的，是台北的潮濕氣候。他任期四年，已向師大報名中文課，坦言中文可真難學，盼於一年內有長足進步。

貝定可曾任土國文化觀光部，負責國際學生事務，這項經歷讓他有機會造訪全球百餘國。他嫻熟國際政治，出過三本書，其中一本名為「黑色是美麗的」（Black is Beautiful），記錄了全球有色人種的歷史與困境，另一部著作則匯集了其全球足跡的特殊經歷。

儘管來台時間不長，貝定可已嗅到了雙邊的貿易與觀光潛力。他指出，目前兩國貿易失衡，土耳其對台貿易逆差嚴重。台灣向土國出口多項電子產品，質佳口碑好，但比起中國與馬來西亞製產品，價位卻稍嫌偏高。土耳其對台主要輸出大理石、農產品與瓷器，他盼能增加該國特產出口，如知名的土耳其茶，以降低貿易逆差。

空中交通部分，貝定可指出，目前土耳其航空每周約有二至三班航班往返伊斯坦堡與桃園國際機場，盼之後能增至十班。每年約有十萬名台人造訪土國，他也期盼能迎來更多台灣觀光客。