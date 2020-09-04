日本首相新人選？ 「令和大叔」內閣官房長官菅義偉呼聲高

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）日本戰後任期最久的首相安倍晉三宣布辭職後，下一任首相是誰就成了注目的焦點，黨內派閥也開啟了新的權力角力，根據《路透社》，現階段呼聲最高的，是異軍突起的內閣官房長官菅義偉。

現階段，菅義偉的民調支持度約為38%，領先一度在媒體上聲勢高漲的前防衛大臣石破茂（支持度25%)，以及前外務大臣岸田文雄（支持度5%），三個月前，這個趨勢則是反過來，在七個可能角逐首相大位的候選人中，石破茂的支持度高達31%，而菅義偉則只有3%。

菅義偉擔任內閣官房長官長達七年，該職位等同於政府發言人，同時也輔助首相許多政務，由於每週會有兩次在電視上露面代表政府發言，加上又是是日本政壇史上擔任該職最久的官員，菅義偉幾乎是全日本政府中，最家喻戶曉的角色，甚至還因為負責公布新年號而以「令和大叔」為人所知。

分析指出，由於日本首相是由政黨提名，再由國會議員投票後產生，這些國會議員握有高達75%（其它選票掌握在47個都道府縣代表們）的首相選票，因此獲得黨內派閥的支持就很重要，菅義偉在派閥複雜的日本政府中，雖然屬於無派閥派，然而他卻長期擔任安倍的助手，並獲得最大兩個派閥的支持，再加上民調加持，讓他成為現在最有可能成為新首相的人選。

另外，前總統李登輝逝世後，菅義偉還以個人身份，親自前往我國駐東京代表處進行悼念，並肯定其對台日關係與民主的貢獻，如果由其繼任首相之位，對台日關係也可望有正面的影響。