「2020台中市石岡熱氣球嘉年華」今明兩日中台灣登場　一次看懂交管、接駁車資訊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）體驗熱氣球，不用跑台東，台中更方便！台中石岡區熱氣球嘉年華活動今(4)、明兩日於土牛運動公園登場，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以不同的高度鳥瞰大甲溪美景；台中市長盧秀燕說，這是中台灣首次舉辦熱氣球體驗，希望能藉此推廣山城美景，未來可望成為石岡在地特色活動，吸引更多人漫遊山城。

盧市長表示，中部首次舉辦熱氣球體驗，選在山城石岡區，風景明媚，當地更有石岡水壩，聚集台中母親之河大甲溪水源，主要供應大台中地區民生用水，因此這次活動也結合水資源宣導音樂晚會，喚起民眾對水資源的美好記憶，加深珍惜愛護水資源的觀念。

石岡區公所指出，此次石岡公所籌辦熱氣球繫留升空體驗，是以繩索固定熱氣球來定點升降，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約5至7分鐘，一次(趟)可承載4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上始可搭乘。

石岡區公所進一步說明，此次體驗活動共舉辦3場，採現場排隊購票，今日下午3點30分、明日上午4點30分及下午3點30分，每場次限量100張，不分男女老幼每張票價500元，活動開始前30分鐘開放現場售票，每人限購1張，售完為止。

此外，活動第二天的水資源宣導市集，公所特別邀請石岡區共10個里的在地農民及成長班(媽媽教室)設置攤位，產品多為客家特色小點，如粄、粿、冰品、當季水果等，同日傍晚6點開始，由石岡在地國小、國中校內社團帶來精彩的表演。詳情請上石岡公所活動官網查詢。

石岡區公所指出，為避免人潮湧入，造成交通壅塞，台中市東勢警分局規劃交通管制措施。管制時間為今天和明天的凌晨4時至下午10時整，管制期間國校巷（只進不出）、豐勢路1巷（只出不進）採單向通行、嚴禁大客車及砂石車通行，屆時請用路人遵循員警交通管制措施。

活動單位為方便開車的民眾，明天凌晨4時至10時、12時至晚間10時有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，在「東勢河濱公園停車場」跟「土牛國小門口」之間行駛。民眾可將自己的車停在東勢河濱公園停車場，再搭接駁車到土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

民眾也可搭乘大眾交通工具，搭乘90、153、206、207、208、209、850號公車，在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。