台北市立動物園大貓熊「圓寶」萌翻天 媽媽「圓圓」一招隱匿幼獸8個月行蹤

「新生兒圓寶」現階段的需求就跟一般嬰兒一樣，除了睡覺就是喝奶和排便（圖/ 台北市立動物園提供） 「新生兒圓寶」現階段的需求就跟一般嬰兒一樣，除了睡覺就是喝奶和排便（圖/ 台北市立動物園提供）

（台灣英文新聞/ 綜合報導）台北市立動物園大熊貓「新生兒圓寶」現階段的需求就跟一般嬰兒一樣，除了睡覺就是喝奶和排便，但是大貓熊仔獸無法自行排糞、排尿，需要媽媽舔肛周刺激排糞、尿，為了避免洩漏仔獸的行蹤躲避天敵，媽媽還會主動將仔獸的糞便吃掉，這樣的行為要持續到仔獸8個月左右。

台北市立動物園表示，承襲知名斷掌媽媽「雷雷」的良好母性，「圓圓」天生就是當媽媽的好手，從第一胎「圓仔」時就照顧得非常好，雖然時隔7年才生了第二胎，但從妹妹「圓寶」的形質測量記錄，體重一路領先姊姊「圓仔」，就知道媽媽「圓圓」的育嬰技巧絲毫沒有生疏。

「圓寶」：謝謝媽媽每天幫我舔乾淨身體（圖/ 台北市立動物園）

台北市立動物園表示，由於大貓熊仔獸無法自行排糞、排尿，需要媽媽舔肛周刺激排糞、尿，為了避免洩漏仔獸的行蹤躲避天敵，媽媽還會主動將仔獸的糞便吃掉，這樣的行為要持續到仔獸8個月左右。

園方說，大貓熊姊姊「圓仔」也經歷過同樣的階段，自從返回媽媽身邊後，保育員都無法找到「圓仔」的排遺，而保育員發現第一坨沒有被媽媽吃掉的便便，是在「圓仔」第249日齡時，而保育員觀察到「圓仔」不用媽媽刺激就可以自行排便是在第144日齡。

現階段保育員想要透過觀察「圓寶」排泄的狀態，來評估她腸胃狀態、分析菌相的機會，可說是連門都沒有，因為完全「搶」不及媽媽「圓圓」吃掉的速度啊！野生動物母親真的很偉大，面對大自然的生存挑戰，為了不要暴露寶寶的蹤跡，總是能隨時親口將寶寶的排遺收拾乾淨。