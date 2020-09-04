加利老闆林明進：以參加台灣口罩國家隊為恥　王美花重批老鼠屎

加利負責人林明進3日晚間受訪表示，為達到口罩需求，必須日以繼夜趕工，人員無法休息，已超出負荷。（民眾提供） 加利負責人林明進3日晚間受訪表示，為達到口罩需求，必須日以繼夜趕工，人員無法休息，已超出負荷。（民眾提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）口罩國家隊加利公司進口337萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路，食藥署已勒令廠商即刻停工，檢調也已介入偵辦。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中竟指出，中央早在3月份就已知情。而加利公司負責人林明進則強調自己不是魚目混珠的黑心工廠，只是不希望為了趕工中央的徵用量，員工都無法休息。

新北市三重區某間藥局2日從郵局配送的實名制口罩裡，發現中國製的口罩，口罩包裝袋裡更出現簡體字的標籤，立即通報新北市藥師公會及衛生福利部食品藥物管理署，和檢調展開調查。337萬片中國口罩混充實名制 台灣食藥署：4日起接受換貨

新北市三重區某藥局一名藥師2日發現，郵局送抵藥局的口罩中，竟有一包口罩的透明塑膠袋包裝內，附著一 張簡體字的產品合格證。（中央社）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，加利公司3月就曾被查到進口的口罩印有MIT，當時除了罰款，問題口罩也整批銷毀，目前在和廠商研議如何強化防偽標示，目前研議逐片標示台灣製造、醫療用等字樣，以便海關查核，口罩進口時若標了台灣製造，一眼就能看出有問題，若要進口到台灣再重新印過，不僅工程大，成本也增加較多。

他指出，此事爆發後，本來有些懷疑對象，如今可能性都大大提高，另有一家正在調查當中，強調政府不能讓民眾在防疫期間戴到不合格的口罩。

食藥署與檢調等單位赴口罩廠加利科技有限公司八里廠 調查，發現業者今年8月間從中國大陸進口超過337萬片非醫用口罩，且上面印有該公司Carry mask（加利口罩 ）鋼印。（中央社）

加利公司負責人林明進3日晚間接受聯訪表示，員工為了應付徵用口罩數量疲於奔命，且進口的中國口罩為工業級，防護率高達99%，且有送檢測過，是屬於工業級的口罩，比許多國家隊產品品質更佳。

他說，少數口罩國家隊將不良品混入，疾管署要求其他的國家隊必須分攤短少的口罩數量，讓其他國家隊負擔加重，且6月1日起開放自由買賣後，有2家的口罩國家隊拒絕繳交負責徵用量，須由其他「小咖」的國家隊，產能不堪負荷，若不以代工方式生產，人員無法休息，會把人員累死。

他說，剛開始加入口罩國家隊時，以國家隊為光榮，但後來卻以參加國家隊為恥，無法休息會要了員工的命。他已向食藥署表明，希望將加利踢出口罩國家隊，讓員工每個星期可排休。

對此，經濟部官員表示，先前疫情嚴峻時，只徵用大廠口罩，後來無論是大廠或小廠，只要有藥證，工廠生產的口罩就要被徵用，目前一天徵用800萬片，按照比例與工廠的產能算出每間工廠的徵用配額。

官員指出，徵用量繳齊後，剩餘的、多的口罩才能拿到市場上自由販售，「定量徵用是公平機制，剩下的都可以賣，這是公平的原則」。

經濟部長王美花今（4）日嚴正譴責加利為害群之馬，她指出，加利每日配額為19萬片，經濟部給予的熔噴布量可製作22萬片，但加利除了繳交徵用量給政府，市面上也販售盒裝口罩，表示加利有額度在市場販賣，「這是我們完全不能接受的事情」，「我們覺得他做錯了，還要指責別人，還要怪東怪西」。