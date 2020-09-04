台灣新住民創業家推廣特色商品 深耕桃園近10年服務將近2萬家庭

桃竹苗分署分署長賴家仁(中)、紫莉幸孕莊園創辦人黃騏蔓(右3)、桃園市服務站主任黃英貴(右1)等貴賓啟動儀式大合影 桃竹苗分署分署長賴家仁(中)、紫莉幸孕莊園創辦人黃騏蔓(右3)、桃園市服務站主任黃英貴(右1)等貴賓啟動儀式大合影

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動力發展署桃竹苗分署為推廣行銷庇護工場及微型創業鳳凰商家的特色商品，將於9月5日下午2點至6點，在桃園市中壢區銀河廣場辦理「真心愛市集，良品一起購」活動，希望配合振興券政策，為轄區內庇護工場、創業鳳凰商家、多元培力商家進行聯合推廣行銷，協助商家突破困境。

勞動力發展署桃竹苗分署昨（03）日在桃園市紫莉幸孕莊園舉辦活動前記者會，具有新住民北京的紫莉幸孕莊園總經理黃騏蔓，也邀請移民署桃園市服務站主任黃英貴參加，以鼓勵新住民事業發展創新。

現場邀請20家創業鳳凰商家、庇護工場與多元培力商家各5家，在現場展示其優質特色良品，活動氣氛熱絡。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，紫莉幸孕莊園於101年11月提出微型創業鳳凰貸款申請，更於102年獲頒勞動部「微型創業鳳凰楷模獎」殊榮。黃騏蔓創辦人在100年的時候創辦全臺獨一無二的「紫莉月子經紀」，於108年成功擴大轉型為「紫莉全方位孕護管家」，九年來一直深耕桃園，服務將近二萬個家庭。

黃騏蔓表示，感謝政府對婦女創業的政策支持，使得紫莉透過鳳凰微型創業貸款，步步成長，造就出800坪營運規模的紫莉幸孕莊園，此次宣傳活動選在她的莊園舉辦，特別有意義，非常感謝分署對於振興企業的支持與用心。

移民署桃園市服務站主任黃英貴也特地為黃創辦人加油打氣，肯定她在創業的路上堅持及努力，也祝福紫莉幸孕莊園能為新生兒的家庭創造幸福的特色，業績可朝黃創辦人的夢想-公司上市上櫃路上前進。

桃竹苗分署分署長賴家仁表示，本次活動的意義，希望邀請社會大眾共襄盛舉，以行動支持，購買優質商品，傳遞愛的能量。