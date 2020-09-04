讓世界看見台灣蝶類誌 第四部曲—灰蝶科隆重出版　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由林務局與與臺灣師範大學徐堉峰教授合作編纂出版「臺灣蝶類誌(Butterfly Fauna of Taiwan)」中英對照專著，昨(3)日發表由國人獨立完成的第四卷「灰蝶科(Lycaenidae)」，該書編錄了120種蝴蝶，含亞種有130種，且大多是市售書籍看不到的蝶種。該局表示，這是繼鳳蝶科、粉蝶科及弄蝶科之後，另一本鉅作。

林務局表示，全世界擁有超過300種以上蝴蝶的國家，沒有像台灣這套蝶類誌，是由本國人獨立完成且有蝴蝶的雌、雄交尾器解剖圖，如此完整的物種收集及詳細的圖解，是世界首例，也堪稱台灣蝶類鉅作，值得國人驕傲。

過去台灣蝴蝶的研究雖是由日本人開始，但這些年來在國內學者努力下，逐漸在國際上嶄露頭角。徐堉峰赴日本開會時，獲得日本學者一致認同，「臺灣蝶類誌」終於可以取代1960年日籍學者白水隆發表的《原色台湾蝶類大図鑑》，因為過去一直公認那是研究台灣蝴蝶的經典鉅作。惟年代久遠，很多學名都已變更而不宜再使用。

蘇鐵小灰蝶(Chilades pandava)攝於台南烏山頭。(照片由林務局提供)

負責執行台灣蝶類誌發行的徐堉峰教授表示，這套書最艱鉅的工作是在蝴蝶學名演進的資料蒐集，以及發表期刊論文的引證。由於台灣蝶類誌出版前，已有行政院農業委員會及林務局所支持進行的台灣蝴蝶模式標本查證工作所奠下的基礎，今日才得以陸續完成台灣蝶類誌的編寫。赴日出席學術研討會時，日本學者都想起而仿效我國蝶類誌內容，出版日本蝶類誌。

台灣蝶類誌第四部曲，除涵括本島的灰蝶科蝴蝶外，還包括離島、迷蝶、疑問蝶、滅絕蝶及只有數筆記錄或標本的蝶種，資料蒐錄非常齊全，這是有別其他蝴蝶圖鑑或動物誌的內容。最值得一提的是，這本書不僅收錄2種全台唯一灰蝶標本資料--紅灰蝶與窄翅波灰蝶，標本分別珍藏於行政院農業委員會農業試驗所及國立台灣師範大學內，該書還收錄了市售書籍看不到的蝶種，例如分布於金門或馬祖地區的泥黃燕灰蝶、波蜆蝶、異灰蝶、短尾紫灰蝶等。

林務局表示，在編撰灰蝶科蝶類誌時，同時也會檢視各種蝴蝶在保育上、生態上或科學上有無重要性，例如灰蝶科中有一種值得國人關切的原生蝶種—蘇鐵綺灰蝶(又名東陞蘇鐵小灰蝶)，以蘇鐵為食草，而蘇鐵(Cycas spp.)屬華盛頓公約(CITES)附錄二(Appendix Ⅱ)的物種。

林務局還說，這套「台灣蝶類誌」是該局繼「台灣鳥類誌」所精心策劃出版的中英文動物誌書藉，希望世界看見我國的動物研究水平，讓台灣珍貴的動物資源完整呈現於全世界。目前已有很多國家及世界級博物館透過各種管道，希望獲取這兩套珍貴書籍，這也代表世界各國對於我國發行的這兩套書籍的重視與肯定，未來林務局將結合各領域專家學者，將我國豐富的自然資源及研究發展，透過網際網路讓全世界都看到。

灰蝶科內頁照片。(照片來源：林務局提供)