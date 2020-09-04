如何應付中國 華郵評論：捷克給歐洲上了一課

捷克參院議長維特齊大陣仗訪台，遭中方威脅恫嚇。華盛頓郵報一篇評論文章表示，捷克已清醒看見中國真面目，對中作法也由過去利益導向漸轉為以道德價值取向，為歐洲他國上了一課。

捷克參院議長維特齊（Miloš Vystrčil）日前率領89人訪問團抵達台灣訪問。當時正在歐洲訪問的中國外交部長王毅公開威脅表示，要讓維特齊為自己「短視行為和政治投機付出沈重代價」，一番話引起鄰國斯洛伐克、德國、法國、歐盟與美國等國撻伐。

曾於捷克總統辦公室任職、華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）學者羅和（Dalibor Roháč）今天以「如何應付中國？捷克人給歐洲上了一課」為題，在「華盛頓郵報」（The Washington Post）撰文分享捷克過去與中國往來的經驗。

羅和指出，中捷關係過去數十年有很大轉變。捷克現任總統齊曼（Milos Zeman）在職期間已訪問中國5次，中國國家主席習近平2016年3月訪問捷克首都布拉格時，齊曼也以有史以來最高規格接待。

羅和表示，相較之下，2011年逝世的捷克首任總統哈維爾（Vaclav Havel）與齊曼的對中立場大相逕庭；哈維爾時常大方展現他與西藏精神領袖達賴喇嘛的好情誼，讓中國官員氣到不行。

在捷克國內，羅和指出，反中人士過去常點名中國不良人權紀錄，但遭實務派人士批評太天真。捷克實務派認為，高道德姿態不該成為中國投資與雙邊貿易發展的阻礙，中國華信能源（CEFC）總裁葉簡明甚至被任命為齊曼的經濟顧問。

不過，羅和說，中方所承諾的豐碩商業機會從未實現。中國華信能源雖投資捷克足球俱樂部與啤酒廠不小數目，但光是台灣公司在捷克製造業所投資的金額，就高達中國14倍之多。

羅和諷刺地說：「看來天真的那方，並非遵從哈維爾以道德規範為核心來應付中國的人士，而是那些相信中國承諾的人。」

羅和表示，葉簡明2018年在中國失勢後，繼而削弱齊曼身邊的商業利益網絡，捷克大眾也對中國多所批評。他引述相關民調指出，捷克人對中國的好感度甚至低於對俄羅斯的好感度，更有71%的捷克民眾怪罪是北京隱匿，才導致武漢肺炎疫情傳播開來。

羅和指出，捷克經驗證明，以道德規範、價值為基礎來應付中國的代價，比歐洲其他國家頻在「夥伴」與「制度性競爭對手」間游移的代價小得多。「捷克人已經開始清醒，歐洲其他國家要多久才會醒來？」