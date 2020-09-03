村上隆「星探獎」得主！日本藝術家松浦浩之台灣個展　動漫美學進駐台北誠品畫廊

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)誠品畫廊將推出松浦浩之個展「SUPER ACRYLIC SKIN—Quiet World」，發表藝術家橫跨不同媒材的多元創作，包括畫布作品、版畫、雕塑、與素描作品，並同步推出限量軟質搪膠公仔，將於9/5至10/4日登場。

動漫美學是二十一世紀全藝術領域中重要的創意泉源，在此流派尚未成氣候的二十年前，松浦浩之已開始創造動漫角色，他筆下的人物色彩絢麗飽滿，無論衣飾或表情均透露出鮮明的性格，因而甫出道旋即獲得村上隆主辦的「星探獎」。本展覽為松浦浩之繼二〇〇八年之後，在台灣睽違十二年的最新個展。

「動漫角色是確實又虛構的存在。想像一下，如果沒有這些人物存在的世界，會孤獨嗎？這是他們存在的證據」，松浦浩之如此形容今日影響力已如現實真人一般的動漫角色。松浦浩之的角色起源於年少時期對動漫和玩偶的回憶，他將他們視為擁有壓克力皮膚的第二人種，稱之為「SUPER ACRYLIC SKIN」。

這些角色跨越時空和文化，表達出普世的生命狀態和藝術家的感觸。例如《THE APPLE》中角色咬著蘋果，蘋果既是禁忌之果亦是生命之源的象徵，卻在不知不覺中成為現代人所熟知的科技代名詞，彷彿「PC＝生命之源」，於是松浦浩之提出詰問：「那，屬於你的蘋果呢？」。

隨著2020年疫情爆發，世界各地的城市、人和經濟活動都暫停了下來，松浦浩之一度感到失去創作的意義。他意識到迄今他自認為多是按照個人情感來創作，但實際上他的作品都是時代的產物，與家人、朋友、社會乃至於世界息息相關。

於是他在沉潛蟄伏的期間，為一片靜寂的世界— Quiet World —創造出一系列有別於以往的角色，他說：「在角色堅毅的眼神中，我寄予了對新世界的期許」。此展將可見到更多松浦浩之對世事的反思，以及標註著時代印記的「SUPER ACRYLIC SKIN」。