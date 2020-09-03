台灣文化部2021年預算公布　較今年少70億力拼數位建設

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)文化部110年度公務及前瞻基礎建設計畫預算共210.73億元，較今年少70億。

中央日前公布民國110年度總預算，文化部主管公務預算總計編列183.1億元，較本年度預算減少11.18億，因多數公共建設已完工；基本運作需求及法律義務支出編列140.23億元，較109年度增加近2億元；公共建設及科技發展計畫分別編列37.73億元、5.14億元。

此外，前瞻基礎建設計畫第3期特別預算編列55.61億元（110年度27.63億元、111年度27.98億元）。合計文化部110年度公務及前瞻基礎建設計畫預算共210.73億元，相較今年少了70億。

文化部表示，主管110年度公務預算較109年度預算減少11.18億，主要是因公共建設計畫較109年度減少12.48億元，減少部分為多項計畫於109至110年度完工或已完成主要工程，包含國家電影中心（現國家電影及視聽文化中心）、國家攝影文化中心、國立傳統藝術中心高雄傳藝園區、國立台灣美術館、國立台灣博物館鐵道部園區、國立新竹生活美學館等法人、附屬館舍及部分國定古蹟等整建相關計畫，以及國家漫畫博物館因原中台灣電影中心空間不符專業需求正辦理重新選址。

文化部特別說明，空總「台灣當代文化實驗場」因都市計畫尚需協調，且計畫需多方諮詢討論，文化部將儘速與各界充分討論凝聚共識，修正公共建設計畫。至於110年度預算雖未獲行政院核定編列，空總「台灣當代文化實驗場」仍將持續執行109年受疫情影響暫緩之預算。

數位建設部分，除續爭取基礎環境建置、國家文化記憶庫計畫外，5G釋照費納入前瞻計畫，核定比率僅約4成，整體核定預算數減列。文化部提送4項計畫，包含兩廳院展演及營運示範場域計畫、博物館創新內容跨域人才培育與場域創新及視覺藝術與表演藝術科技應用、影音場域（含演唱會、Live House）創新應用等，合計獲核定預算共4.63億，其中公視所提內容產製計畫獲補助1億元。



文化部強調，公視預算除前瞻計畫補助外，文化部每年依《公共電視法》規定捐贈公視9億元，亦協助向行政院爭取並獲核定「110-113年社會發展計畫」，110年獲核定預算4.2億元，合計公視110年預算共14.24億元，雖較109年預算減少2.66億，惟109年度因疫情影響之旗艦大戲《勇者系列》（共4420萬元）、《天橋上的魔術師》（共1.55億元）、《斯卡羅》（共1.55億元）及其餘未執行完成之預算等，將於110年度持續執行，未來文化部亦將持續協助公視爭取相關預算。