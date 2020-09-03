美國Google證實雲林購地！副總統賴清德：智慧台灣最重要夥伴

Google 3日宣布2020智慧台灣計畫，首度證實已在雲林購地，預計建置資料中心。（圖取自Unsplash圖庫） Google 3日宣布2020智慧台灣計畫，首度證實已在雲林購地，預計建置資料中心。（圖取自Unsplash圖庫）

Google今天宣布2020智慧台灣計畫，首度證實已在雲林購地，預計建置資料中心。副總統賴清德表示，Google已成為智慧台灣最重要的夥伴之一。

Google今(3)天宣布2020智慧台灣計畫，今年起針對「振興」與「轉型」兩大方向，幫助台灣復甦經濟、恢復商機，落實更深化的數位轉型。Google也首度證實已在雲林購地，預計建置資料中心，但相關細節和時程尚未公布。

副總統賴清德表示，Google這幾年來在台灣投資具體成效有三項，第一，Google把台灣當作亞太研發最重要地點，包含Chrome作業系統、行動平台、Pixel手機、Nest智慧音箱等，也提供很好的數位服務；Google也已在彰化、台南等地規劃建置資料中心。

第二，賴清德說，Google已成為智慧台灣最重要的夥伴之一，幫助成千上萬的中小企業拓展商務到海外。當台灣對抗武漢肺炎的時候，Google也伸出援手，以專業幫助台灣；當台灣深受假訊息困擾時，Google台灣積極協助解決相關問題，是台灣未來發展的重要夥伴。

雲林縣長張麗善說，Google在雲林購地，將斥資超過200億來興建第3座的資料中心，未來整個開發計畫縣府一定全力支持與配合，簡化行政程序，讓Google順利建廠，創造就業機會，增加稅收。

雲林縣建設處長李俊興指出，Google購買的土地位於雲林科技工業區竹圍子區，土地原為中國人造纖維公司所擁有，面積20公頃；Google在此建資料中心，對雲林縣的就業、經濟發展很有幫助。雲林縣水、電供應無虞，交通又便利，提供企業良好的投資環境。