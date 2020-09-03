台灣矽谷「新竹生活節」演出名單揭曉！原住民歌后、台語歌王、獨立樂團接棒登場

(台灣英文新聞/旅遊組 綜合報導)2020新竹生活節以「城市之森」為題，邀請到10組的國內知名音樂 團體，7場五感體驗活動、30攤各式創意市集以及親子體驗活動，即將在9月5、6日於新竹公園展開。

新竹市長林智堅表示，新竹市有著台灣矽谷與科技城的美稱， 生活步調快速精確，繁忙充實， 鮮少有機會放慢腳步體驗生活中平凡溫暖而美好的事物， 每年生活節的舉辦，讓習慣繁忙停不下來的市民朋友， 走進工作以外的生活，逛逛市集挖挖寶， 被輕快精彩的藝文表演包圍著，體驗著「森活」帶來的新世界、 新領域，卸下平日工作沉甸甸的壓力，緊繃的神經稍稍放鬆，在9月 初秋的兩個週末，在新竹市美麗的公園裡聽音樂、逛市集，和家人、 朋友很悠閒來場午後聚會，享受後疫情時期珍貴難得的幸福感受。

文化局表示，新竹生活節率先上場的是9/5~9/6城市之森活動 ，邀請到 10 組國內知名音樂團體共襄盛舉， 演出陣容不僅包括金曲獎最佳台語歌王王宏恩、最佳原住民語歌手以莉‧高露， 還有甫入圍金曲獎最佳樂團獎的神棍樂團、流行創作樂團Yello w、融合母語歌謠與烏克麗麗的劉阿昌＆打幫你樂團、 由一群熱愛並定居於臺灣的外籍人士所組成之街頭樂隊泥灘地浪人、 暖系紓壓都會民謠歌手黃建為、安妮朵拉、以及魏廣晧親子爵士等， 風格橫跨親子音樂、復古爵士、流行音樂、民謠搖滾、跨界音樂， 絕對是不容錯過的音樂饗宴！

此外城市之森還規劃了7場五感體驗活動，邀請到風靡台灣 15 年超大繪本故事團隊的張爸爸故事屋、新生代指標性搖擺舞團 Naughty Swing、歐美食尚必備的天然手作飲品康普茶手作坊、 Easyoga 親子瑜珈課程等，非常適合闔家大小或呼朋引伴一起來同樂。

其中，新竹公園氣象站前廣場上共規劃 5 種互動式玩藝活動，包括多種造型超輕黏土、香氛物品(香氛彩鹽DIY及Ｑ版香氛小夾)、親子手作(發光燈籠、牛仔布髮夾製作、人魚公主手環及串珠)手作，及卡林巴琴（拇指琴）DIY與彩繪，還可以跟氣球小丑互動，創造屬於孩子的藝術沉浸區。

除了連續兩天精彩的音樂演出和多元體驗活動外，還有60攤次的特 色攤商，類型涵蓋特色美食、創意飲品、藝術手作、生活文創、 親子文創等，在活動期間擺好擺滿，提供給民眾超好食、好飲、 好物、好逛、好買的市集服務，不僅是每年新竹生活節的一大亮點， 更是民眾在假日時光體驗生活美感的最佳去處。



新竹生活節演出歌手樂團名單揭曉囉！(圖/官方臉書)