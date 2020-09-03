台灣改編韓國賣座電影《當男人戀愛時》殺青！許瑋甯、邱澤超強化學反應網友受不了

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）殷振豪執導愛情電影《當男人戀愛時》改編自韓國同名賣座電影，由邱澤、許瑋甯領銜主演，電影今(3)日殺青，首波劇照釋出，男女主角的化學反應，讓不少網友直呼：太浪漫了吧！

《當男人戀愛時》：從一竅不通到義無反顧去愛

由金盞花大影業製作的愛情電影《當男人戀愛時》，改編自韓國2014年當年度最賣座愛情電影，電影找來《紅衣小女孩》、《目擊者》億萬票房導演程偉豪首度跨足電影監製，由《浪子回頭》、《浪流連》MV導演殷振豪獻出螢幕處女作，並找來邱澤、許瑋甯攜手合作。

邱澤在電影中飾演對愛情一竅不通靠討債為生的人，許瑋甯飾演因父親投資失利， 每天張開眼就想著該如何還債的落魄小姐。 首度合作的二人化學反應超標，讓拍攝現場狂冒粉紅泡泡， 騷動全劇組的愛情魂，電影今日殺青，首波劇照釋出，網友直呼CP 感濃烈，太浪漫了吧！



《當男人戀愛時》由許瑋甯(上)、邱澤主演(圖/電影公司)

電影《當男人戀愛時》是許瑋甯、邱澤出道以來首次合作， 是一部以男性視角出發的愛情電影，邱澤所飾演的男主角阿成， 是一個一開始對愛情一竅不通的最後義無反顧去愛的角色，導演殷振 豪在與邱澤首次碰面時，就在心中決定這個角色非邱澤不可了， 殷振豪感動的說：「我的直覺沒有錯，阿澤果然為阿成這個角色帶來 很多神采，拍攝現場我看著畫面裡的阿成與浩婷， 我是完全被他們的牽著走，被他們的情感打動， 真的很捨不得要殺青了！」

《當男人戀愛時》是許瑋甯出道以來，首次接演愛情電影， 為戲做足很多準備，導演殷振豪表示：「 瑋甯為了融入本片的在地風格，不只在造型上放手讓服裝老師發揮， 甚至調整自己的說話方式，在現場常被她突如其來的台語嚇到， 跟她私下的時尚的樣貌完全判若兩人。」， 而許瑋甯首次與殷振豪合作，對於他的浪漫印象深刻：「 可能他是雙魚座的吧！他很會捕捉生活中的浪漫小事， 電影中有很多浪漫橋段都是原著沒有的， 像是浩婷在理髮廳幫阿成刮鬍子、 浩婷和阿成牽手逛黃昏市場一起買菜殺價等。」

電影《當男人戀愛時》改編自韓國電影， 原著韓國電影由韓國影帝黃政民領銜演出， 當時在台灣僅以影展形式進行放映， 監製程偉豪與殷振豪初次洽談合作時，殷振豪立刻熱血地回應：「 我看過這部，這如果可以翻拍成很在地很台灣的味道就太屌了！」 於是一拍即合的二人，與金馬編劇傅凱羚共同投入長達10個月的劇 本創作，立志打造台灣味十足、浪漫卻注定揪心的老派愛情電影， 導演為了將最在地的生活感融入，全片拍攝35天，場景跨足礁溪、 基隆、深坑、三芝、鶯歌、湖口及新莊等地，電影預計2021年浪漫上映。