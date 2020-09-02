台灣永續指數主被動式商品應用廣泛 對ESG投資理財 資產管理與金融商品具有關鍵影響

照片由左至右：KPMG永續發展顧問公司黃正忠董事總經理、元大投信劉宗聖董事長、期交所楊朝舜協理及永豐投信陳人壽代總經理。(照片由台灣指數公... 照片由左至右：KPMG永續發展顧問公司黃正忠董事總經理、元大投信劉宗聖董事長、期交所楊朝舜協理及永豐投信陳人壽代總經理。(照片由台灣指數公司提供)

「2020台灣永續投資趨勢研討會」第二場主題為「台灣永續指數應用現況及ESG對投資理財、資產管理與金融商品發展的影響」，特別邀請安侯建業永續發展顧問公司黃正忠董事總經理主持，安排元大投信劉宗聖董事長、期交所楊朝舜協理及永豐投信陳人壽代總經理等機構法人代表分享臺灣永續指數目前應用於各類指數金融商品的現況與展望，及探討如何促進更多資產擁有者、各類型投資人認同暨參與責任投資。

元大投信劉宗聖董事長首先表示，其觀察到近年整體市場投資人年齡層的變化，從戰後嬰兒潮世代偏好高息低波、退休保障、本金配息的產品、已轉向千禧世代偏好ESG、整體投資主題偏向複合投資的概念；從追蹤「臺灣永續指數」之「元大臺灣ESG 永續ETF」(代號：00850) 掛牌上市以來，ETF規模、受益人數、流動性到成交量皆顯示台灣投資人對於ESG議題的認同與關注；另外，台灣發展ESG以來已進入成長期，發展路徑可從一開始的Principle至Portal，再轉型成Platform並演變為Package。對於台灣ESG的發展，相信會從過去的發散過程逐漸匯聚，便利方法論的整合，並預期未來政策將引導台灣的責任投資發展從中大型走向中小型，因為很多好公司不是好股票，但好的治理能將好公司變成好股票。

期交所楊朝舜協理說明，社會大眾對於氣候變遷、永續議題的關注已反映於投資行為上，也帶動ESG投資的蓬勃發展。因此期交所也順應推動「臺灣永續期貨」(英文代碼:E4F)，以「臺灣永續指數」為標的，提供投資人交易、避險、投機的新機會。台灣永續期貨除了在指數表現上也略優於大盤。對於投資人來說，有期現貨的商品能將投資組合更多元化發展。目前台灣指數公司及富時指數公司也希望能透過加重氣候變遷的權重方式提升整體評鑑的效果，並能更凸顯ESG指數和大盤指數的差異性。

永豐投信陳人壽代總經理表示，透過官方機構引導企業參與及投入ESG是最具成效的，例如:證交所倡議的機構投資人盡職守則，目前已有111家的金融機構簽署該守則；近期主管機關推動綠色金融行動方案2.0及公司治理3.0皆對企業朝向ESG發展有相當具示範性的引導效果。例如:綠色金融行動方案2.0有包含短中長期及核心目標及38項具體措施，主要目的希望金融機構引導企業及投資人重視ESG議題，也會促進投資界及產業界追求永續發展的循環。

台灣指數公司表示，氣候變遷與全球新冠疫情的衝擊使投資人對永續投資議題更加關注，截至2020年7月底止，「臺灣永續指數」已有ETF、期貨、主動式基金等多元商品應用，連結指數之資產規模已超過400億元，可提供投資人便利參與永續的責任投資及避險管道。同時希望藉由此兩場座談會能增加投資機構與被投資公司相互交流、對話的機會，建立溝通平台，共同促進永續發展。座談會詳細內容可瀏覽臺灣指數公司官網之影音集錦頁面: https://www.taiwanindex.com.tw/video#video-title