大智慧！老子「消極」哲學如何挺過武漢肺炎？台積電攜台灣國學大師辛意雲推出經典有聲書

台積電文教基金會董事長曾繁城(左二)出席辛意雲（右二）《老子辛說》有聲書發表會（圖/台灣英文新聞） 台積電文教基金會董事長曾繁城(左二)出席辛意雲（右二）《老子辛說》有聲書發表會（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）中國哲學家老子以「無為而治」觀點走紅，但也因此被後人貼上「消極」標籤，知名廣播主持人國學大師辛意雲推出《老子辛說》有聲書，跳出來為老子洗白，他說，老子其實是個積極到不行的人，而且還是坐上噴射機看全世界的智者。

台灣國學大師辛意雲在台積電文教基金會支持下，將其IC之音廣播節目「中國經典系列」製作成《論語辛說》、《莊子辛說》、《墨子辛說》等系列有聲書出版，今(3)日再度推出新作《老子辛說》道德經全集有聲書，共81章內容，結合獨特的人生經驗深入淺出詳析老子哲學。

「無為而治的老子懂得順其自然，反而做好所有事。」- 辛意雲



辛意雲(圖/台灣英文新聞)

辛意雲師承「現代四大史學家」之一的錢穆先生，專精中國哲學史、美學史等，致力推動傳統國學復興，此次推出的《老子辛說》從中國百家爭鳴遙望西方單一觀點學說，並在新冠肺炎疫情來襲之際，從東方哲學角度切入看西方世界及全球發展，深入分析中國哲學家處事智慧並提點世人。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，今年是庚子年，不知是巧合還是天地運行之道，世界總不是很太平，像是鴉片戰爭、八國聯軍，以至新冠病毒爆發，中國哲學思想的價值卻總在困頓之處展現力量，如老子所言「禍兮福之所依，福兮禍之所伏。」為身處絕望的人們開啟光明之路，給予力量跟希望。

辛意雲表示，老子是世界經典最具智慧的一本書，以「道」將傳統中國思想，統括孔子以來，墨子、孟子、莊子等人的思想，並不只是侷限在微觀局部，而是宏觀世界大局，像是莊子所談的逍遙，是在擺脫人類生物性的限制，最後達到孔子所說的從心所欲不踰矩的境界，然而，老子卻如同坐上噴射機飛上天看大局，在這前提下，人類所有的衝突對立都不再是問題。

大家耳熟能詳的老子道德經中第一章，以「道可道，非常道；名可名，非常名。」開頭，辛意雲認為，「道德」是人類覺醒後自然的展現，對於一切的適當的處理，道德就是根據生命所展現的行為能力，「是大智慧」！

許多人誤解老子思想而以為他是很消極的，辛意雲解釋，老子其實是積極中的積極，只是不是現實中表象的積極，也就是因為他無為而無所不為。「無為」不是不做而是順其自然，是不以主觀個體的控制一切，最後仍有可以面對所有問題的能力。

人心受疫情紛擾，辛意雲引用老子哲學對大家精神喊話：「順天道而為，而無所不為。」他說，疫情是種天道，我們可全力以赴順勢而為，發展出人類智慧解決疫情。

辛意雲分享，據說德國是歐洲最喜歡老子的國家，他們自己曾說「德國可以在兩次世界大戰慘敗之後，都能快速凝聚崛起，主要的因素之一就是服膺老子學說，順道而行，也就是這句『功成、名遂、身退、天知道』以及、『復歸於嬰兒』。」如此一切都是新開始。

台積電文教基金會力行「經典扎根」，近年陸續捐贈有聲書給超過百家台灣高中職，今年更擴大到大專院校，已捐贈多達3,000套有聲書。

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