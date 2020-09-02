新北市與社大合作推動地方事務具成效 連續6年蟬聯教育部評鑑特優

新北市教育局攜手13所社區大學長期深耕在地， 關心公共議題，發展地方知識學及培育在地人才，深獲委員肯定， 今(109) 年第六度榮獲教育部審查地方政府辦理社區大學業務特優縣市， 並獲頒獎勵金近百萬元。

爲提供民眾充分終身學習管道， 新北市於107年完成社大責任學區劃分， 輔導社大擴增偏鄉學習點， 並於108年達成29區皆有教學點目標。 除了一般終身學習課程外，為鼓勵各社大融合在地特色， 帶領在地民眾及學員一同探討地方大小事及多元議題， 新北市每年補助社大辦理專案計畫，結合各社大原有的特色課程， 發展公民素養及政策宣導的課程及活動， 希冀透過社大捲動社區的力量，讓市民學習多元議題， 強化在地認同，主動關心及推動公共事務。

新北市社大在推動在地知識學及文史保存上面不遺餘力， 不只透過田野調查、紀錄片製作的方式建構在地知識學系統， 更規劃以新穎多元的方式培育在地社區人才， 如淡水社大以淡水庄仔內周邊為主題來敘事地方知識， 並開設社區寫作採訪與編輯工作坊，培育地方人才； 新莊社大則針對新莊及泰山的地方知識學作盤點， 辦理工作坊針對過往的人文歷史變遷到城市發展， 整合成新泰主題故事地圖，並開發線上地方學微課程， 讓民眾未來在家也能了解在地故事。

多元族群文化及弱勢關懷也是社大的使命，藉由社大的帶領， 讓民眾能了解不同族群的文化，進而認同達到社區共融， 如中和社大開設「手語好好玩」培訓課程， 讓民眾透過手語學習了解聾啞人士在社會上的處境， 並能成為與他們的溝通橋樑； 新店崇光社大於烏來區開設泰雅族織布課程， 讓更多族人能認識及傳承傳統文化，學員中甚至有遠從宜蘭、 花蓮來的族人慕名而來， 完整的學習紀錄將被全程收錄於泰雅民族博物館作數位典藏。

另外新北市社大亦深入在地自然人文， 帶領民眾了解在地環境生態， 並鼓勵民眾以實際行動反思環境永續的維持之道， 共同保護環境生態，如板橋社大於瑞芳、雙溪、 貢寮等區進行濱海環境教育，如透過生態環境觀察與紀錄， 帶領民眾了解偏鄉豐富的生態資源， 並透過開發史了解人為開發對生態的改變； 萬金石海洋社大透過辦理論壇及參訪， 促進社區民眾認識再生能源如地熱、風力發電、核能， 並讓民眾了解核能發電的利弊及推動綠色能源的可能； 汐止社大推動室內植栽課程，讓民眾學會因應氣候、 環境及土壤的不同，規劃適宜的種植方式， 並關注食物生產與消費安全等議題， 建立健康飲食和環境友善的觀念。

新北市政府教育局表示， 社區大學為本市委託辦理之終身學習機構， 13所社大皆有各自的辦學特色， 是作為協助市府推動公共事務及培育公民素養之重要推手， 本市推展成效深獲教育部肯定，將持續攜手社大， 公私協力共同打造終身學習友善城市。