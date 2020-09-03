新北雙溪高數位學伴深耕偏鄉 傑出帶班教師連續五年獲獎全國唯一

新北市立雙溪高中執行教育部數位學伴計畫迄今， 表現優異屢獲肯定， 109年再度榮獲數位學伴計畫傑出帶班教師獎項殊榮， 成為全國唯一連續五年獲獎的學校。 數位學伴計畫是教育部推動大學端與國中小合作， 針對偏鄉弱勢學區提供以「生命陪伴生命，生活教導生活」 為核心價值，透過線上網路遠距學習平臺， 打造更多元的數位學習環境， 藉以提升學生的學習興趣並關懷學童身心平衡發展。

雙溪高中張競之老師感謝教育部的再次肯定並表示， 由於雙溪高中地處郊區，學生隔代教養、弱勢家庭多， 更缺乏多元試探與學習其他才藝的機會，但過數位陪伴方式， 大學端將多元課程帶入雙溪，帶給學生驚人的改變和影響。 帶班老師跟大學學伴給予學生的關心， 將放學後無所事事甚至遊蕩在外的學生拉回校園。固定每週一、 四上課，除了學科的加強，豐富的多元課程也影響學生很深， 透過這樣的陪伴與學習，小學伴有了傾訴聊天的對象， 建立正向的人際關係，讓課後時間不留白。 幫助學生慢慢找出自己的興趣。計畫至今即將邁入第六年， 出席率穩定，報名也越來越踴躍，隨著小學伴們呼朋引伴， 也讓帶班教師變得十分有成就感。

雙溪高中彭盛佐校長表示起初曾歷經許多挫折， 多數同學認為日間學科課程的學習時數已足夠， 對於課後學伴學習顯得興趣缺缺。當發現學生參與意願低落後， 便改以「學科」及「才藝」並重的方式，吸引學生報名， 不但提升學習效益，培養孩子的自信心，更以成功的經驗為基礎， 驅動下一次的學習動機。

面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊，彭校長指出， 由於雙溪高中長期推動數位學伴計畫， 因此可以領先且迅速應變遠距教學的需求， 教師能夠熟悉操作既有的資訊設備進行教學，也不影響學生學習， 不停課亦不停學。 與雙溪高中合作數位學伴計畫的中華大學侯玉松教授則表示， 在多數學校著重在主科加強時， 雙溪高中是唯一一所接納本校開辦技能、 第二外語等多元課程想法的學校。透過數位學伴計畫， 大小學伴建立了友誼，例如以吉他才藝上的切磋，使雙方共好。

隨著108課綱登場，十二年國教宣揚的全人教育精神「自發、 互動、共好」已不再只是理念，藉由數位學伴計畫的執行， 引導學生主動探索自我，共同謀求彼此的互惠與共好，並逐步達成「 成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」的願景。