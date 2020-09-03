全台首創智駕電動巴士載客運行168公車路線正式上路

中華電信與勤崴國際、淡水客運攜手合作之新北智駕電動巴士-智慧小藍車，為國內第一個C-V2X車聯網的示範案例，自109年8月3日起載客至今為期1個月，累計載客數逾千人，並提供產、官、學、研逾十場導覽服務，成功展現國內第一個智駕車監控中心與車聯網應用服務。因此，9月3日新北市特別將智慧小藍車納入營運路線-168路線公車，並邀請交通部王國材次長及新北市交通局長鍾鳴時進行168公車路線揭牌，宣示全國第一輛具公車路線的智駕電動巴士正式上路〪
中華電信表示，自108年11月起受新北市交通局委託執行「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」，與勤崴國際、淡水客運、NOKIA等單位共同合作，於109年初在各場域展開自駕車運行測試，並於109年8月3日起在淡軌崁頂站啟動載客試乘服務。參與試乘民眾皆對於搭乘智駕巴士體驗車聯網服務皆感到新鮮，不時有家長帶小孩試乘瞭解智駕車及路側號誌運作原理。
本計畫為國內第一個上路載客測試運行的智駕巴士；更是國內第一個整合C-V2X (Cellular vehicle-to-everything) 蜂巢式車間通訊、自駕車、路側感測器及雲端監控平台的自駕車公共運輸接駁服務。相較於過去國內外多數自駕巴士皆於封閉場域進行試運，此次為國內第一個於開放場域中載客實測運行，提供公共運輸接駁服務〪
為了提高行車安全性，中華電信於淡海新市鎮建立監控中心，透過平台可即時得知自駕車位置、車內外影像、車流及天候狀況等，並採用勤崴國際之自駕車，透過C-V2X (Cellular vehicle-to-everything) 蜂巢式網路技術通訊方式，將周遭環境的號誌狀態與其他車輛、行人通行資訊送至自駕車平台進行運算，讓自駕車除了透過本身的攝影機、光達得知環境狀況外，亦可額外透過C-V2X的通訊方式及路側攝影機、雷達等獲得道路資訊，提升自駕車行車安全〪此外，因應5G技術成熟，中華電信也將善用5G高速率、低延遲、大連結的特性，結合車聯網AI、C-V2X相關技術，運用完整的整合能力，帶給國人更聰明、更便利的智慧交通服務〪
168智慧小藍車試乘活動將持續至12月底，每週二至日配合輕軌營運時間，自上午11點至晚上9點半間發車，平均發車間隔約20分鐘，且週六、週日及國定假日延長運行至晚上10點。欲搭乘的民眾可於中華電信建置在淡海輕軌綠山線之崁頂站及美麗新廣場站的智慧站牌候車；除現場候車外，亦可線上預約報名搭乘，免去候位時間。
預約網址：https://smartbus.dev.flyelephant.com.tw/