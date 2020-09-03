全台首創智駕電動巴士載客運行168公車路線正式上路

中華電信與勤崴國際、淡水客運攜手合作之新北智駕電動巴士-智慧 小藍車，為國內第一個C-V2X車聯網的示範案例，自109年8 月3日起載客至今為期1個月，累計載客數逾千人，並提供產、官、 學、研逾十場導覽服務，成功展現國內第一個智駕車監控中心與車聯 網應用服務。因此，9月3日新北市特別將智慧小藍車納入營運路線 -168路線公車， 並邀請交通部王國材次長及新北市交通局長鍾鳴時進行168公車路 線揭牌，宣示全國第一輛具公車路線的智駕電動巴士正式上路〪

中華電信表示，自108年11月起受新北市交通局委託執行「 新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」，與勤崴國際、 淡水客運、NOKIA等單位共同合作，於109年初在各場域展開 自駕車運行測試，並於109年8月3日起在淡軌崁頂站啟動載客試 乘服務。參與試乘民眾皆對於搭乘智駕巴士體驗車聯網服務皆感到新 鮮，不時有家長帶小孩試乘瞭解智駕車及路側號誌運作原理。

本計畫為國內第一個上路載客測試運行的智駕巴士； 更是國內第一個整合C-V2X (Cellular vehicle-to-everything) 蜂巢式車間通訊、自駕車、 路側感測器及雲端監控平台的自駕車公共運輸接駁服務。 相較於過去國內外多數自駕巴士皆於封閉場域進行試運，此次為國內 第一個於開放場域中載客實測運行，提供公共運輸接駁服務〪

為了提高行車安全性，中華電信於淡海新市鎮建立監控中心， 透過平台可即時得知自駕車位置、車內外影像、車流及天候狀況等， 並採用勤崴國際之自駕車，透過C-V2X (Cellular vehicle-to-everything) 蜂巢式網路技術通訊方式，將周遭環境的號誌狀態與其他車輛、 行人通行資訊送至自駕車平台進行運算， 讓自駕車除了透過本身的攝影機、光達得知環境狀況外， 亦可額外透過C-V2X的通訊方式及路側攝影機、 雷達等獲得道路資訊，提升自駕車行車安全〪此外，因應5G技術成 熟，中華電信也將善用5G高速率、低延遲、大連結的特性， 結合車聯網AI、C-V2X相關技術，運用完整的整合能力， 帶給國人更聰明、更便利的智慧交通服務〪

168智慧小藍車試乘活動將持續至12月底， 每週二至日配合輕軌營運時間，自上午11點至晚上9點半間發車， 平均發車間隔約20分鐘，且週六、週日及國定假日延長運行至晚上 10點。欲搭乘的民眾可於中華電信建置在淡海輕軌綠山線之崁頂站 及美麗新廣場站的智慧站牌候車；除現場候車外， 亦可線上預約報名搭乘，免去候位時間。

預約網址：https://smartbus.dev. flyelephant.com.tw/