新北市致力推廣樹木修剪認證課程 第3梯次開放報名

為傳達正確樹木修剪等專業知識， 新北市政府綠美化環境景觀處109年度已於6、8月共辦理2梯次 樹木修剪認證課程，另109年度第3梯次已開放報名，訂於109 年9月23日及24日於本市林口區公所行政大樓及中和區四號公園 辦理課程及測驗。

本年度課程邀請行政院農業委員會林業試驗所吳孟玲副所長、 邱志明前組長以及台灣大學園藝暨景觀學系張育森教授擔任評審委員 ，課程內容包含教育訓練及學科與技術測驗認證考試， 參訓學員須先通過學科測驗才能參與術科測驗，並經3位評審委員評 分及格後才能取得合格證照， 以增進從業人員之修剪技術與護樹觀念，第3梯次課程簡章已公布於 本處官網（網址：https://reurl.cc/ Y6j86O），報名時間至109年9月7日 17:00止，歡迎有興趣的民眾報名參加。

新北市政府長期致力於樹木保護工作，推動樹木修剪認證課程，並要 求廠商須取得「新北市政府景觀樹木修剪技術合格證」才可於本市境 內進行樹木修剪，為將理論與實務結合，107年起加入實作測驗提 升認證專業程度，截至109年8月共核發2,374張樹木修剪合 格證。取得修剪合格證之學員，每3年需參加課程測驗， 不斷增進技術及樹木保護知識，每年培訓至少200人。期望提昇景 觀從業以及公部門的專業能力，共同維護良好的景觀及綠色資源， 營造樹木友善城市。