腎友染肺炎死亡率增5倍！　調查：台灣高達6成洗腎患者未施打肺炎鏈球菌

（台灣英文新聞／生活組 採訪報導）全台約有9萬名透析(洗腎)病患，平均每5位死亡的病友中就有1位是因感染性疾病而死亡，但多數病友卻缺乏積極預防感染的意識！台灣腎臟醫學會理事長黃尚志醫師提醒，洗腎患者在免疫力機能低落的情況下，易成為感染重症的高風險族群！根據統計，感染是透析病患入院治療最主要原因；在美國，更有高達1/3的透析病友曾罹患肺炎感染。

肺炎位居國人十大死因第3位，108年肺炎死亡人數為15,185人，較107年死亡人數上升了13%，有逐年上升的趨勢。黃尚志醫師表示，以肺炎鏈球菌為例，這種病菌常潛伏在人類鼻腔內，一旦感冒或是免疫力降低，肺炎鏈球菌會侵入呼吸道或血液中而引發肺炎。醫師提醒，降低肺炎鏈球菌重症的發生，除了提升免疫力及做好個人防護外，同時應積極透過疫苗接種，增加群體的免疫力。

黃尚志醫師提醒，慢性腎臟病病友罹患肺部感染時，為保留腎臟功能，治療時會有許多用藥限制，除避免腎毒性藥物外，更需依照腎功能調整藥品用量，病患可能因腎功能惡化而出現噁心、嘔吐、痙攣、頭痛的現象，治療痛苦指數極高。

黃尚志醫師解釋，一般民眾感染肺炎鏈球菌只需給予7天抗生素治療，即可獲得控制；但透析病友重症機率高，除了產生嚴重併發症外，治療時間可能長達2週以上，出院後亦需密切注意後遺症的發生。

財團法人腎臟病防治基金會執行長林裕峯醫師表示，研究指出腎友若感染肺炎，其死亡率也會隨之增加。與無感染肺炎之腎友相比，半年後死亡率增加5倍，5年後其死亡率更增加2.1倍。除增加死亡率風險外，腎友因肺炎而住院的風險也會隨之增加。

根據中華民國腹膜透析腎友協會調查，約6成透析病友未施打肺炎鏈球菌疫苗，有2成3的人搞不清楚自己到底有無施打過 。中華民國腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來表示，雖然疫苗接種非強制性，但經過衛教後能大幅提升病友的施打意願，希望政府可以積極提升病友對肺炎感染的預防意識，提升流感及肺炎鏈球菌疫苗的接種率，增強群體免疫力。

林裕峯醫師呼籲，建議透析病友每週透析、回診時，可以主動詢問醫師、護理師肺炎鏈球菌接種意見，並希望落實透析前疫苗接種狀態評估，讓透析患者能確實降低感染肺炎的風險。