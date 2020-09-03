紓解畜牧業缺工 台灣開放引進農業外籍移工

農委會為協助畜牧場紓解缺工情形，已協調勞動部同意以補充性人力原則，開放畜牧業引進外籍移工，該會於8月24日完成修正「行政院農業委員會審查畜牧工作申請引進外籍移工之雇主資格認定作業要點」，畜牧場或畜禽飼養場即日起可依規定申請引進外籍移工，並預計邀集勞動部等單位於全臺辦理9場次說明會。

農委會表示，自去年酪農業引進外籍移工試辦1年後，於今年7 月31日修正「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」部分條文，將整體畜牧業納入試辦行業範圍。

該會為認定雇主資格，配合於8月24日完成「行政院農業委員會審查畜牧工作申請引進外籍移工之雇主資格認定作業要點」修正，畜牧場或畜禽飼養場即日起，可向該會申請核發雇主資格認定函，作為向勞動部辦理初次招募許可函之資格證明文件。

農委會說明，為協助畜牧場經營者瞭解外籍移工引進後之權利義務，近日邀集勞動部勞動力發展署、勞工保險局、職業安全衛生署、衛生福利部中央健康保險署及各地區國稅單位，同步向相關業者說明外籍移工申請流程、聘僱與管理事項、職業安全訓練、勞保及健保投保事宜及稅務申報等相關規範，預定辦理9場次。

這兩天在彰化及臺南舉辦，近350名相關業者與會，反應熱烈。後續仍有雲林、嘉義、花蓮、高雄、屏東、新竹及臺中共7場次將陸續辦理。（新聞轉載自新住民全球新聞網）