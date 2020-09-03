337萬片中國口罩混充實名制　台灣食藥署：4日起接受換貨

2020-09-03 17:15更新

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）針對「加利科技有限公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩」之事，食藥署於下午記者會上指出，「加利科技」於8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩混入實名制通路，問題口罩印有「Carry mask」的鋼印，經查可能流入新北市10個行政區；若民眾買到印有「Carry mask」的口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制的藥局或衛生所進行換貨。

食藥署指出，昨（2）日接獲新北市三重區藥師發現收到來自加利科技有限公司八里廠出貨之實名制口罩一箱共36包，其中1包附有安徽製等簡體字樣標籤，經新北市藥師公會通報食藥署。食藥署隨即透過政風處，會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於今年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

現場查獲有標示「平面型非醫用一次性防護口罩」(已印有該公司Carry mask鋼印)之中國進口產品及相關進口報單，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品(皆印有該公司Carry mask鋼印)。食藥署已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，並將持續清查該公司口罩產品流向，檢調也已介入偵辦。

經查，加利八里廠供配銷予實名制1.0之藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區(三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門)與宜蘭縣及少數分配於台北市。倘民眾買到口罩本體標示「Carry mask」之口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

2020-09-03 16:08首發

因應武漢肺炎疫情，中央推出由「口罩國家隊」生產的「實名制口罩」，但新北市三重區某間藥局竟收到郵局配送來的「實名制口罩」中混有「中國製」，且這些口罩皆為八里區「加利科技」流出，食藥署宣布將於下午4時30分說明。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生後，中央流行疫情指揮中心籌組口罩國家隊製造實名制口罩，由郵局統一配送給協助販售藥局。

但新北市三重區某間藥局昨日從郵局配送的實名制口罩裡，發現中國製的口罩，口罩包裝袋裡更出現簡體字的標籤，立即通報新北市藥師公會及衛生福利部食品藥物管理署，和檢調展開調查。

據該藥局指出，藥師在收到郵局寄來的實名制口罩後，都會先拆箱進行檢查，首先確認口罩數量，進行分裝時會順便確認口罩有無瑕疵，以避免消費爭議。其中部分藥局昨日在拆箱後發現口罩有簡體字列印的「产品合格证」並標示生產廠商為中國安徽省某工廠。

聯合報引述新北市藥師公會理事長陳昭元說法，確實有接獲這樣的狀況，且該工廠配送藥局數約占新北市1/3，但究竟是零星個案，還是真有混入狀況，仍待食藥署調查。

自由時報報導，陳昭元指出，出現混雜中國製口罩的實名制口罩，都來自同一家「口罩國家隊」生產的同一批口罩，原因仍在調查中。

食藥署長吳秀梅今天接受媒體訪問時表示，對於實名制口罩為何混入中國製的口罩，「我自己也很疑惑」，按理實名制口罩都是由口罩國家隊製造，應該不會出現中國製造的口罩才對，昨天接獲藥局通報後，已立即請檢調介入調查。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒今天接受記者訪問時表示，國家隊的口罩工廠遍布全台，雖會出貨至郵局再統一配送到全台合作藥局，一家藥局收到的同一批口罩中，可能來自不同口罩廠，但實際運作上，藥局收到的口罩還是以鄰近口罩廠生產的為大宗。

黃彥儒說，實名制口罩都會印有口罩廠的代碼，藥師收到實名制口罩後，會逐一檢查是否有瑕疵，因此昨天才會發現其中一包有中國的標籤在裡面，立即擋下並通報，整批貨也全面回收。