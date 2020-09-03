台灣移民署防制人口販運國際工作坊 外籍講者與我國交流經驗

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部移民署「2020年防制人口販運國際工作坊」於9月2日順利落幕，今年因疫情影響，外國官方或國際組織雖無法派員來臺，仍有香港、英國及泰國3位講者以預錄或視訊方式參與。

來自香港的何珮芝律師是美國國務院「2020人口販運英雄獎」得主，她從歷史觀點分析香港人口販運問題，以及政府可以採取的對策；在專業領域上，她為數個香港非營利機構提供法律及策略性諮詢服務，並與當地及國際組織合作，提升包括難民、尋求庇護者及人口販被害人等弱勢族群的權利。

英國講者Luke de Pulford （裴倫德）以「道德招聘」（Ethical Recruitment）為題，強調企業應以公平及透明的方式招聘員工，不得威脅員工、隱瞞工作的真實性質或扣留證件；並認為我國有機會引領世界發展及展現道德招聘是可行的，並非為了臺灣的名聲，而是要示範一個國家要如何有效地促進道德招聘。

任職於泰國司法部最高檢察署檢察官Mark Charoenwong分享「東南亞國協及泰國打擊人口販運之挑戰」，介紹區域內相關國家防制人口販運現況，並指出東協國家在2015年吉隆坡舉行的東協區域峰會後，東協領袖簽署「東協打擊人口販運（特別是婦女和兒童）公約」，對人口販運的定義與聯合國「巴勒摩議定書」相同。

移民署署長邱豐光對於3位以預錄影片參與的講者，表達衷心的感謝，指出國際夥伴與我國交流防制人口販運的經驗與心得，不但有助於相互學習與成長，更是建立區域聯防的重要基石。