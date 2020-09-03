印度再下架118個中國程式 知名APP支付寶、百度、淘寶均遭封鎖

（台灣英文新聞/ 綜合報導）中印8月底在邊境班公錯湖的武裝衝突，導致印方至少1名藏人士兵死亡。印度政府9月2日再度封殺118個中國APP，包括「支付寶」、「百度」及「手機淘寶」等均在名單之中。

中印8月29日在邊境班公錯湖地區對峙再度激化。

雙方發生嚴重武裝衝突，由藏人及當地原住民的印度軍直接攻佔1個中國大的軍事據點，朝中方控制區域推進4公里。中方對此雖然承認衝突爆發，對於其他內容卻緘默不言，並透過官媒轉移矛盾，宣稱「是美國在背後操控」。

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印度中央政府9月2日發佈新名單，以「損及印度國家安全及公共秩序」為由，禁止118個中國APP在印度市場上銷售，包括騰訊的手機遊戲「絕地求生」《PlayerUnknown's Battlegrounds》(PUBG)、支付寶、百度、新浪新聞、微信閱讀、優酷以及手機淘寶等知名中國APP等。

印度是騰訊《絕地求生》遊戲海外最大市場，安裝次數超過1.75億次，約佔總安裝量的5分之1。

印度電子和通訊技術部宣稱這些APP威脅到印度的主權及完整，因此下架。

這是印度中央政府第3次宣佈禁用名單，6月底中印在拉達克加萬谷發生「肉搏戰」，造成至少20名印度軍人死亡後，印度封鎖下架包括「抖音」、「微博」等59個中國APP。

7月份又追加禁止了47種中國App。有消息人士指出，這47種App大部分是第一波遭禁止的59款APP的副本，包括TikTok Light及Helo Lite等。

根據《法廣》報導，抖音在印度深受歡迎，預估至少有1億2千萬名使用者，也是抖音全球使用者最多的國家。