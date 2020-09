富比士專文分析：美國五角大廈「中國軍力報告」 低估台灣戰力

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國國防部1日公布2020年中國軍力報告,指台海軍力失衡、差距持續擴大。美方基於台灣關係法與六項保證,持續對台軍售,確保台灣自我防衛能力。

將近200頁的報告在談及台海局勢時指出,中國仍未放棄武力犯台。解放軍可能採取的行動路線包括海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與飛彈攻擊、入侵台灣等4項。

不過富比士(Forbes)2日刊出一篇評論專文指出,五角大廈的報告完全忽略了台灣的飛彈實力,低估了台灣戰力。

這篇由艾克斯(David Axe)所寫的文章指出,2020年版的中國軍力報告將中國描述成一看似打不倒的戰爭巨獸(seemingly unbeatable martial monolith),通篇報告拉抬中國之處遠超過台灣。

圖/美國國防部media.defense.gov

艾克斯指出,台灣海峽波濤洶湧,台灣與中國之間有許多外島堡壘,台灣本島也少有適合登陸的海灘,地理特性給台灣很大優勢。台灣可致力於發展所謂「不對稱戰力」( asymmetric capabilities)。

他說,台灣可以靠水雷或隱藏的機動反艦飛彈,擊沉全新的中國兩棲突擊艦,而台灣陸戰隊可用反戰車飛彈伏擊、殲滅一支不熟山路的共軍輕裝甲營,這一切都反映出台灣享有遠比美國國防部報告所形容的更大的防守優勢。

他指出,令人吃驚的是,五角大廈的報告,全然忽略台灣增加中的長程巡弋飛彈(long-range cruise missiles)。他指出,由台灣中科院研發的雲峰飛彈 (The Yun Feng missile) ,能攜帶500磅的彈頭以超音速飛行達1600公里。

若共軍企圖犯台,台灣可用飛彈鎖定中國的港口、機場與指揮總部,讓共軍還沒離開中國本土前便吃足苦頭。

In the event of a Chinese attack, Taiwanese missileers could target ports, airfields and headquarters on the Chinese mainland, exacting a toll on invasion forces before they ever leave China.

艾克斯表示,五角大廈報告對台灣飛彈戰力隻字未提,只提到共軍擁有大量的彈道飛彈與巡弋飛彈( ballistic and cruise missiles) ,給人台灣毫無招架之力的不實印象,其實台灣的戰力遠超過美國五角大廈報告的描述。

艾克斯提到,在一張中國和台灣軍力比較圖表中,五角大廈報告列出中國有將近1400枚飛彈,台灣卻是零。其實台灣擁有的地理和軍事優勢,堪稱全球最難進攻的目標之一,這並非中國軍事現代化短期內可以輕易改變的。

Indeed, the mountainous island country with the nasty beaches and the speedy, long-range missiles represents one of the toughest invasion targets in all the world—something no PLA modernization program quickly or easily can change.