回饋台灣社會 21家德國廠商發表「德商對台企業社會責任專刊」

在台德商「德商對台企業社會責任專刊」大合照。(照片由德國經濟辦事處提供) 在台德商「德商對台企業社會責任專刊」大合照。(照片由德國經濟辦事處提供)

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 德國經濟辦事處近日發表「德商對台企業社會責任專刊」，昨(2)日在台北舉行發表會，德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）致詞時表示，為促進人類福祉，所有人都不該置身事外，私營企業亦如此。德國企業十分積極地在全球各地實現企業社會責任。

林百科還說，在台灣，目前有超過250家德國企業在此設立營運據點，他很高興了解到他們視台灣不僅僅為拓展生意的市場，亦致力於投身公益，回饋台灣社會。

德國經濟辦事處表示，這次的發表會邀請到3位貴賓獻上歡迎致詞，分別是經濟部投資業務處趙麗君簡任秘書、外交部歐洲司朱業信專門委員以及德國在台協會麥斯文新聞暨公關組組長，並由4家在台德商代表，台灣費森尤斯卡比邱建智總經理、台灣羅伯特博世顏恆文執行董事、台灣科思創陳郅華企業溝通處經理以及倍福自動化王綏雋總經理依序為聽眾介紹其優異的企業社會責任專案。

「德商對台企業社會責任專刊(Corporate Social Responsibility Report of German Companies in Taiwan)」收錄21家在台德商於2019年及2020年間對台灣社會進行的企業社會責任專案，詳細介紹在台德商如何確實扮演企業公民的角色，諸如舉辦慈善募款活動、提倡偏鄉教育、投入如淨灘及捐血等環保和社區活動，以及實現碳中和等永續發展目標。

參與「德商對台企業社會責任專刊」刊登的德商還有台灣巴斯夫股份有限公司、台灣拜耳股份有限公司、台灣柏朗股份有限公司、台灣百靈佳殷格翰股份有限公司、德意志銀行、藝符設計有限公司、台灣德迅國際運輸股份有限公司、德商美最時貿易股份有限公司台灣分公司、台灣賓士股份有限公司、台灣默克集團、台灣西門子、達德能源股份有限公司等21家廠商，歡迎上網下載電子版。

△「德商對台企業社會責任專刊」電子版已開放下載。(圖片由德國經濟辦事處提供)