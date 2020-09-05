新冠肺炎下的非洲　因「貧窮」倖免於大爆發？

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）新冠肺炎（或俗稱武漢病毒）疫情爆發初始，全球專家幾乎一致認為非洲狀況一定會很慘，病毒大規模傳播的各項要件，從壅擠的城鎮、糟糕的衛生環境，到因為大家庭混居而難以維持的安全社交距離，非洲幾乎全部命中，然而，非洲卻一直沒出現大爆發，科學家一度完全不明所以。

南非首屈一指的病毒學家Shabir Madhi教授指出，當疫情確定在全球爆發後，他就認為非洲將面臨一場災難，就算南非擁有整個洲最為完備的醫院與病床設施，都將難逃醫療系統崩潰的命運，然而事實上，南非雖然也有63萬人確診，國內大部分的醫院仍有空病床，跟其他非洲國家一樣，也看不到疫情的「傳播高峰」(peak)。

曾有一段時間，科學家認為可能是較暖的天氣，或是地勢高低的差異所致，不過這些理論都已被放棄，有些科學家則一度認為，非洲的低確診率，很有可能與他們發展程度較低有關。

由於非洲的發展較低，大部分人幾乎活不到80歲，因此平均年齡幾乎是歐洲的一半，這代表著他們有著更多身體強壯的青年人口，在年齡已然是病毒致命性最大原因之一的情況下，非洲反而因為沒有太多高齡人口而逃過一劫，然而，隨著進一步的數據出爐，這種假說的破洞也越來越多，專家開始提出其他的想法，像是很早就進行封鎖，以及大量使用口罩等。

藉由研究一些封存的外周血單核細胞(PBMCs)，南非疫苗與傳染疾病研究組正試圖找出其他的可能原因。

Madhi教授說，或許他們會發現其實另一種病株的新冠肺炎早就在非洲流感化，並因為稠密的生活環境而大規模傳播，這讓在地人早就有了類似病毒的抗體，這也就解釋了為什麼非洲有許多輕症病例，類似的情況也可以套用在印度上，不過，有許多貧民窟卻疫情大爆發的巴西則是反例。

不過，實驗室冰藏的PBMCs已經遭到毀損，團隊正尋找新的替代品，如果能夠進行精密檢測，或許就能找出非洲在疫情下保持安全的「秘密」。