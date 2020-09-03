【台灣國安破口】東元電機傳賺15%價差　eID數位身份證得標轉包中國合作廠商

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）為換發數位身分證New eID，中央印製廠進行採購晶片身分證3,000萬張與印製設備系統，東元電機以近32.9億元得標，但媒體接獲消息，發現東元電機罔顧資安國安需求，逕自以28億全部轉包多家境外卡廠，其中包括多家與中國有密切合作關係的廠商。

目前東元電機已遭台北地檢署與調查局偵辦是否以不實ISO14298證書資料投標，而熟知內情人士又向媒體爆料，東元不僅是不實投標，還打算做無本生意，賺取近15%價差，把全案以28億元再轉發包出去給境外廠商。

鏡周刊2日報導，東元電機分包的境外廠商－法國設備商Idemia，與轉分包的美商卡廠DataCard，都曾有與中共合作，內政部卻沒有進行廠商適任性及國安風險評估。消息人士指出，Idemia與DataCard都是香港政府新晶片身分證的製證廠商，而日前香港蘋果爆發逾170位人員個資包括照片、姓名、生日與電話，遭公開於起底網站，香港蘋果員工因此接到無聲、辱罵威脅電話，依被公開照片的線索，懷疑個資從「回鄉證」製證廠商外洩。

其中也參與美國多州製作駕照的Idemia公司，2018年就被美媒爆料，協助獨裁中國打造打造大規模生物識別監視系統。

至於DataCard承製「印製設備含系統」，經由戶政機關及內政部系統連線，可以取得全台2,300萬人的個資，錄製身分證個人化資料並完成製證。熟知內情人士表示，負責「印製設備」的廠商，是由9人小組職掌我國新身分證的個人化設備及系統，其中8位與香港政府合作香港智能身分證，更有6位除香港身分證外，又直接間接與中國公安合作香港回鄉證。更驚人的是，9位成員中已知至少有8位具「中國籍」。

消息人士示警，港版國安法可以下令其國內外廠商交出台灣人個資及台灣數位身分證專案的資料，東元電機一旦交給問題廠商製證，台灣政府將陷入資訊安全及國家安全風險當中！

鏡周刊也引用過去的記錄，2014年中國政府展開社會信用系統，以晶片身分證進行大規模人口監控，但不久香港政府跟進換發新晶片身分證，當時引發配合中共監控的質疑。

根據中華印刷電子報資料，東元集團在國內承製大型票卡及相關系統經驗豐富，在2001年贏得健保卡換發專案後，就有10個月內製發2000萬張的經驗，2005年又承製高速公路eTag小卡及e卡通的生產，也有製發內政部移民署外僑居留證的經驗，同時也提供IC卡系統建置相關的服務。