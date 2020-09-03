孩子長時間使用手機和電腦 致社交能力差？ 美國研究：其實影響不大？！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在暑假期間，孩子使用網路、科技產品的時間比較長，家長除了擔心因久坐導致運動量減少、影響視力外，也會擔心孩子因而減少人際互動，社交能力會變差。但根據2020年1月發表於《美國社會學期刊》的研究指出，儘管花許多時間在智慧型手機及社群媒體上，當今孩子的社交能力與上一代其實差異不大。

該研究由美國俄亥俄州立大學學者進行，研究對象來自國家教育統計中心中的兒童早期縱向研究-幼稚園(ECLS-K)世代的數據，研究者比較1998年(臉書成立前六年)及2010年(第一台IPAD首次亮相)上幼稚園的兒童共32,550名，從幼稚園開始到五年級間，老師對受試者進行六次評估，父母則於幼稚園開始和結束及一年級結束時進行評估。

結果發現，兩組受試者在人際交往技巧上的評分相似，在自我控制上也得到類似的評分，在老師的評估中2010年的兒童分數是略高於1988年者；但如每天多次造訪線上遊戲或社群網站者，其社交技巧略低。

國立成功大學教育研究所所長董旭英表示，因為幼稚園孩童因接觸科技產品機會較少，時間也短，有如上的研究結果是可理解的，但通常在國小中年級後，特別在國高中影響會較明顯。

舉例來說，E世代，在網路上每一個人自己就是主角，可以任意發言、隨時拍攝影片上傳等，責任承擔被稀釋；造成愈來愈自我為中心傾向，現實生活中對於不喜歡的事物，因沒法「跳過」、「快轉」逃避，只能表現厭煩、沒耐性。

董旭英指出使用網路或科技產品與他人互動上，長期以貼圖表示，追求迅速或簡約的反應，缺少深層的對話，容易引起對訊息內容誤解，敏感度降低。

董旭英建議父母在接納新的溝通工具同時，也需在生活中找尋其他方式補強孩子的溝通表達能力，像鼓勵孩子多參與團體活動，增加面對面的互動經驗；家長即使忙碌仍需花時間與孩子聊天互動，或共同完成一件事，像安排運動或規劃假期活動…等，不僅增進親子關係，也加強其安排及表達能力。

董氏基金會心理衞生中心主任葉雅馨表示，上述研究結果的確令人感到驚訝，我們這個年紀的人對新一代感到擔憂，通常涉及對新科技的道德恐慌，也就是當科技變革開始破壞傳統的關係，尤其是親子之間時我們就會擔心，除了通常對不知、不熟悉的介面會有不安及恐懼，也因為科技讓孩子享有更多的自主權，及資訊不可控。

而這個研究結果即便對社交影響不大，但長時間盯著螢幕仍有其他的負面影響，例如長期運用影像刺激，對文字的想像會變弱，注意力的集中也容易變差；長時間眼睛的使用、坐姿等等。還是必須應用手機或電腦螢幕的鬧鈴提醒，一定時間後就需休息或讓肢體活動。

葉雅馨呼籲家長自己也應該以身作則，例如自己不要隨時都在滑手機，或帶孩子外出和朋友吃飯時，為了安撫讓孩子專心就給他一個手機平板...等。同時家長在想法上也應該要學習及關心：擁有良好的社交關係不只是一般見面式的互動，進行面對面的線上溝通，應用透過電子郵件、臉書和推特的交流、及一起打電動遊戲的社群，都是社交關係建立的界面。