中印邊境再爆激烈衝突！ 印度推進控制線4公里、解放軍崩潰喊「美國在背後操控」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中印8月29日在邊境班公錯湖地區對峙再度激化。雙方發生嚴重武裝衝突，由藏人及當地原住民的印度軍直接攻佔1個中國大的軍事據點，朝中方控制區域推進4公里。中方對此雖然承認衝突爆發，對於其他內容緘默不言，並透過官媒轉移矛盾，宣稱「是美國在背後操控」。

《自由亞洲電台》報導，中印今年6月份在北方邊界拉達克加萬谷發生「肉搏戰」，造成至少20名印度軍人死亡，中方則死傷不明，這也是2國數十年來最嚴重的流血衝突，雙邊關係陷入冰點。

8月30日凌晨，中共派遣500名軍人企圖攻佔班公錯湖地區，由印軍控制區域，但遭印度強硬回擊。

數小時的激烈衝突後，由藏人及當地山區原住民的印軍特種部門直接攻佔中共的一個軍事據點，並將控制區推進整整4公里。

印度軍方表示，中共在班公錯湖挑釁印軍，企圖推進控制線，印方成功抵擋中共入侵。

8月31日解放軍捲土重來再次進攻，遭擊退後，中共在隔天控訴印方「非法越線」，要求退兵。

報導指出，由於當地屬於藏民區，一名薛姓消息人士表示，中共的軍隊一直被當地藏民視為是侵入者，加上有許多人在50年代就隨著達賴喇嘛前往印度，將達賴喇嘛視為精神領袖，這些人都願意配合印度作戰來推翻共產黨的。

薛姓消息人士表示，本次衝突，中共除了要抵擋印軍外，還得防止整個藏區出現連鎖反應，揭竿而起，而中共自己本土的漢族士兵卻因無法適應惡劣的高原環境，而處於被動狀態。

報導中指出，目前已知印軍方面有1名藏人士兵死亡，而中共西部戰區發言人僅承認兩國在邊境發生衝突，並沒有提供其他資訊。

此外，向來採取封鎖消息、轉移矛盾的中國官媒，開始將中印衝突的原因轉嫁在美國身上，宣稱是「美國將印度當成棋子，在背後操弄」。

中國「喉舌」央視自2日開始進行新的反美宣傳，包括「保家衛國」、國內人民團結對抗外敵入侵等。