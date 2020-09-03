中醫與傳統醫療介入武漢肺炎 　中台灣彰基：有效降低患者肺纖維化的風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情於全球持續延燒，各國除致力於疫苗開發與研究外，也希望能有其他替代療法，其中包括傳統與替代醫療的研究。因此，彰化基督教醫院、衛福部中醫藥司及泰國公共衛生部傳統醫藥司，於日前共同辦理「中醫及傳統醫療介入武漢肺炎防治」視訊研討會，分享中醫及泰醫介入的武漢肺炎預防與治療經驗。

彰基海外醫療中心執行長高小玲博士表示，此次視訊研討會，邀請衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰、彰基中醫部主任黃頌儼及泰國公共衛生部傳統醫藥司傳統醫藥研究所主任Dr. Khwanchai Visithanon三位擔任講者。

另外，會議上也邀請印度、菲律賓及越南傳統醫藥司，以及泰國、緬甸、印尼、巴布亞紐幾內亞與馬來西亞等多國醫衛專業與產業相關人士參與，藉由多方互動，探討傳統醫藥在各國武漢肺炎防治應用情況，也希望開拓台灣於新南向國家傳統醫藥市場之契機。

衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰特別指出，台灣雖然是個小地方，臨床運用上需要更多的鑽研及樣本數，但先前在臨床發現多數武漢肺炎病人，在中醫介入後，發燒症狀緩解，心跳與血壓都趨於穩定，代表台灣中醫在武漢肺炎臨床上已經有明顯成效。

彰基中醫部主任黃頌儼表示，彰基所治療之武漢肺炎病患有6例以中西醫整合醫療方式，利用中藥有效阻斷病情惡化，後續追蹤也未見到病患出現疑似肺纖維化的症狀，病患皆順利出院。

泰國公共衛生部傳統醫藥司傳統醫藥所主任Dr. Khwanchai Visithanon表示，泰國傳統醫藥流傳已久，都是古老文字，也記載許多疾病相關防治訊息，因此於疫情期間成立了傳統醫藥診所網絡，服務社區的民眾，從今年三月至五月共診治超過千名案例。

印度Multani藥廠董事長Multani表示，印度阿育吠陀也用於對抗疫情，且印度人常用的草藥是用最天然的療法來預防疾病、增加免疫力，印度有許多優秀的中醫藥公司，Multani藥廠就是其中之一。

京都念慈菴藥廠品保部經理王英俊分享該公司的抗疫中醫產品，減輕了武漢肺炎帶來的某些症狀，裡頭的金銀花成分對於抗發炎、細菌及病毒有顯著影響，未來規劃將產品拓展至東協國家，甚至是全球。

財團法人醫藥工業技術發展中心 產業服務處資深研究員鄭欽華博士說到，臺灣有許多好的中醫產品，但基於許多法規的限制無法推廣到國外，但大家可以攜手合作，透過彼此經驗交流，因為"Traditional Medicine Can Help"。此外，與會嘉賓也包含印尼、緬甸等相關醫療人員，中國醫藥大學中醫部及長庚醫院中醫部等專家。

彰基自疫情爆發以來，已辦理八場「智慧防疫新南向－臺灣智慧醫療與武漢肺炎防疫策略」系列專題視訊演講，此次再與衛福部中醫藥司及泰國公共衛生部傳統醫藥司合作，透過寶貴的經驗分享交流，共同協助彼此抗疫。