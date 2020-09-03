【直播】台灣蔡總統上午接見捷克參議長訪團　追贈故參議長柯佳洛勳章

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天(3日) 上午將在總統府接見捷克參議院議長維特齊並舉行會談，也將追贈已故捷克前議長柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」；隨後，外交部長吳釗燮與維特齊將在外交部召開聯合記者會。

總統蔡英文3日在總統府接見維特齊所率領的訪問團成員並舉行會談，並追贈已故捷克前參議院議長柯佳洛（檔案照片如上圖）特種大綬卿雲勳章。贈勳前並宣讀頌詞 (下圖, 直播截圖)

維特齊（Miloš Vystrčil，又譯韋德齊）8月30日率團訪台，昨(2日)行程包括率領捷克科學院及企業參訪團參訪工研院；下午拜會行政院長蘇貞昌，結束政院行程訪團前往科技部拜訪，除了聚焦生醫、航太領域的合作外，也對台灣的農業科技感興趣。

總統蔡英文3日在總統府接見維特齊所率領的訪問團成員並舉行會談，副總統賴清德陪同接見，也將追贈已故捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）特種大綬卿雲勳章，感念其堅定友台立場，推動台捷友誼的卓著貢獻。

中央社5月間曾報導，捷克前議長柯佳洛疑因受到中國壓力猝逝，其妻子和女兒在4月26日接受捷克電視媒體訪問時，指控兩封由中國駐捷克大使館及捷克總統府發給柯佳洛的威脅信函，是導致他在1月20日猝死的關鍵因素。這些威脅信要求他不得訪問台灣。

有專家指出，中國駐捷大使的施壓，是應捷克親中政治人物的要求為之，背後還牽扯到個人經濟利益。捷克與中國、台灣關係背後的角力再次受到關注。

總統府9月3日直播超連結:

結束總統府行程後，外交部長吳釗燮及維特齊將在外交部召開聯合記者會。

維特齊日前在政治大學演講時也提到，他很期待與蔡總統見面；捷克總統齊曼（Miloš Zeman）不建議他訪台，但台灣的總統支持他，並認同民主國家應相互合作，他對此很感謝。

捷克訪團因為防疫原則，沒辦法到台灣最有特色的夜市走走逛逛，蔡總統1日晚在臉書發出給捷克朋友的宵夜文，總統說，特別準備了萬華老店兩喜號和今年剛入選米其林必比登的一甲子餐飲，希望捷克的好朋友們，在飯店也可以享受最道地的台灣小吃。

另一方面行政院長蘇貞昌昨(2日) 接見捷克參議院議長維特齊時表示，台捷距離遙遠，但因對民主、自由的堅持讓他們坐在一起；維特齊說，希望建立連結台捷的橋梁，開展平等互利的合作，而最先走上台捷橋梁的就是自由和民主。

維特齊（Miloš Vystrčil，又譯韋德齊）8月30日率團訪問台灣，蘇貞昌2日下午在行政院接見維特齊訪團，因應疫情，蘇貞昌和維特齊以擊肘取代握手，也都配戴口罩，蘇貞昌還特別準備捷克品牌的皮爾森歐克啤酒招待訪團。

蘇貞昌贈送維特齊台灣造型的木雕工藝品；維特齊則回贈捷克水晶玻璃工藝品。

蘇貞昌說，捷克和台灣雖然距離遙遠，但因為對於自由、民主的堅持，讓他們現在能夠坐在一起，他看到維特齊1日在立法院演講時說「我是台灣人」，讓國會議員不分朝野都起立熱烈鼓掌。

蘇貞昌說，他當行政院長每年都去國會報告、接受質詢，但立委從來沒有給他像給維特齊那樣的掌聲，讓他很羨慕。

蘇貞昌稱讚捷克歷史悠久、風景優美，10多年前他曾帶妻子到布拉格查理大橋旅遊，在橋上掛了一個愛情鎖，他們夫妻到現在感情都很好，後來他當台北縣長時，也在漁人碼頭蓋了一座情人橋。

他說，相信維特齊這次來訪會讓台灣人對到捷克旅遊更有興趣，過去兩年台灣有18萬人次到捷克旅遊，與台灣一年1700萬人次出國紀錄相比，還有很大的發展空間。

蘇貞昌也提到，捷克訪團隨團翻譯曾在台灣學習語言，他特別交代外交部、教育部提供更多機會給捷克優秀人才來台學習語言、取得學位，對台灣更多了解，也增進兩國友誼。

維特齊則表示，聽到蘇貞昌當縣長時建了一座橋，這次也希望透過訪問建立一個連結捷克和台灣的橋梁，希望與台灣展開經濟、科技、創新領域等平等互利的合作，但最重要的是，台灣跟捷克共同價值就是自由和民主，最先走過台捷橋梁的就是自由和民主。

維特齊也回應蘇貞昌所提，盼在教育領域加強台捷年輕人的交流，希望安排更多捷克人到台灣的大學學習，他們也會讓更多台灣學生到捷克的大學學習，還希望可以推展交換中學教師的項目，另也希望來台或到捷克唸大學的學生也有就業機會。

蘇貞昌說，台灣在捷克有10幾億美元的投資，創造一萬多個中高階就業機會，維特齊這次來訪，政府會多鼓勵廠商到捷克投資，尤其捷克參議院通過有關避免重複課稅的相關協定，在明年(2021年) 實施後，相信對台灣廠商到捷克的投資有更大的鼓勵。

蘇貞昌也感謝捷克參議院及各界對台灣加入WHO（世界衛生組織）的大力支持。

維特齊說，最近收到很多網友傳來的訊息，感謝他率團訪問台灣，他帶頭來到過去沒有開展國際關係的地方，有些風險，他向這些支持的人表達誠摯感謝。

(直播截圖)

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