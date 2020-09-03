【紅茶毒殺案】德國證實普丁政敵遭神經毒攻擊 元凶呼之欲出

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）德國官方2日證實，俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）確實遭到毒害，且是蘇聯時期軍事級神經毒劑，幕後元凶直指克里姆林宮。

美聯社報導，納瓦尼是於上月20日搭機前往莫斯科時突陷昏迷，幕僚懷疑是其搭機前喝的紅茶摻了毒藥，班機緊急迫降西伯利亞鄂木斯克（Omsk）送醫，拖延兩日才獲准轉赴德國就醫。鄂木斯克當地醫院堅稱，他並無中毒跡象。

德國軍方實驗室比對後發現，納瓦尼正是受諾維喬克（Novichok）神經毒攻擊，與2018年俄國前情報員斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒在英國被毒害的毒劑屬於同一種類。

目前納瓦尼仍在加護病房，仰賴呼吸器維生，雖逐漸好轉，復原之路卻遙遙無期，也難以預料是否會留下後遺症。由於昏迷當下未立即處理，甚至遭到刁難，就算納瓦尼得以復元，也可能會留下神經方面的病根。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）措辭強烈，指控此乃普丁（Vladimir Putin）政權意欲剪除政敵之舉措，「有些嚴肅問題只有俄國政府可以回答」。西方國家也同聲譴責，要求俄國官方作出解釋。

德國表示，會將檢驗結果呈予歐盟與北約組織，並就此神經毒事件，向「禁止化學武器組織」（Organization for the Prohibition of Chemical Weapons）通報。

諾維喬克是蘇聯於冷戰末期研製，西方專家相信只有俄國曾製造這類毒劑。當初俄國前幹員斯克里帕爾遭毒害事件，英國調查顯示，是兩名俄國軍事情報單位GRU成員以香水瓶將毒劑偷渡至英國。事件發生後，兩名無辜的英國民眾也因不慎接觸，導致一人喪命。俄國拒絕將涉案人士引渡至英國受審。

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