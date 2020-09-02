台灣德國威瑪搜救獵犬「林志玲」過世　曾參與高雄氣爆、台北華山大草原分屍案救人無數

曾參與高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌等重大案件的德國威瑪獵犬搜救犬「林志玲」，日前因身體老化死亡。培訓教官陳星瑋說，2日已將牠火化，感謝牠曾執... 曾參與高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌等重大案件的德國威瑪獵犬搜救犬「林志玲」，日前因身體老化死亡。培訓教官陳星瑋說，2日已將牠火化，感謝牠曾執行許多搜救任務。（圖/陳星瑋提供中央社）

曾參與高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌與華山分屍案等重大任務搜救的德國威瑪獵犬搜救犬「林志玲」，日前因身體老化死亡。培訓教官陳星瑋說，感謝牠曾協助許多搜救案，希望牠的靈魂在另一個世界草原盡情奔跑。

搜救犬「林志玲」為德國威瑪獵犬，牠在幼犬時被專培訓搜救犬的陳星瑋看中，從小著手訓練。「林志玲」曾參與包含台南維冠大樓倒塌搜救、發生在台北市的華山大草原分屍案、高雄氣爆案等大大小小搜救任務，救人無數。

培訓教官陳星瑋今天接受電話訪問時說，他從民國84年起研究、培訓搜救犬，得知有人培育德國威瑪獵犬，認為德國威瑪獵犬看起來非常聰明，想嘗試是否可訓練為搜救犬。

陳星瑋得知嘉義阿里山有人培育獵犬，前往了解，當時他看到搜救犬「林志玲」時，原飼主稱因外型不佳，原要淘汰，勸說陳星瑋放棄。陳星瑋認為，他要訓練搜救犬，外觀不重要，才跟搜救犬「林志玲」成搜救夥伴。

陳星瑋提到，為讓搜救犬名字叫好記住，曾對牠喊出許多藝人和模特兒名字，但搜救犬只對「林志玲」搖尾巴，並靠近他，決定取名為「林志玲」。

陳星瑋當時訓練搜救犬「林志玲」時，先以瓦礫搜救為主，之後開始訓練氣味追蹤搜救。他回憶「林志玲」參與搜救案件，其實都是低調前往，但也曾協助像華山大草原分屍案、台南維冠大樓倒塌案、高雄氣爆案等重大案件。

他提到「林志玲」當時協助華山大草原分屍案，在命案草屋內聞到特殊味道，情緒亢奮，事後證實被害人曾在屋內遇害。

陳星瑋說，搜救犬「林志玲」近年因老化身體狀況不佳，2年前曾赴桃園市平鎮區執行搜救任務時，被墳墓汙水感染，導致子宮開刀，康復後仍持續搜救工作。

陳星瑋表示，家人日前發現搜救犬「林志玲」不吃不喝，獨自坐在家門口，昨天則躺在家門不起身，也未發任何聲響，家人發現牠辭世，隨即通知他返家處理。

他說，今天已火化搜救犬「林志玲」，希望牠的靈魂到另一個世界大草原奔跑，沒苦痛，感謝牠曾執行許多搜救任務，後續由另一隻搜救犬「飆捍」 繼續執行任務。