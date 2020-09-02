義大利威尼斯影展VR單元首次走入台灣　台北長春國賓影城現正熱映中

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)第77屆威尼斯影展VR單元首度出走威尼斯，更第一次進駐台灣，將放映全球32部作品，其中台灣作品更有三部入選，於9月2日至12日在台北長春國賓影城登場。

因應全球新冠肺炎疫情，第77屆威尼斯影展VR單元首度出走威尼斯，前進全球13個國家、15個指標性城市，舉辦今年以「VENICE VR EXPANDED」為主題的VR單元，更第一次進駐台灣，於9月2日至12日在台北長春國賓影城舉辦，體驗來自世界各地的32部360度及互動式VR作品。

台灣接連4年入圍威尼斯影展，去年VR單元入選作品更是全球第3，今年入選3部，包括由高雄市電影館出品、許智彥導演製作的《舊家》，本片還獲選翠貝卡影展、韓國富川國際奇幻影展及台北電影節。而HTC VIVE ORIGINALS出品的導演唐治中逐格偶動畫《病玫瑰》，也入選創投「VR沉浸式故事」項目，該部作品也是文化內容策進院「109 年度加速文化內容開發與科技創新應用補助計畫」補助作品之一。

本屆威尼斯影展因疫情關係改採線上放映， VR單元推動史上首次全球放映衛星計畫，HTC VIVE ORIGINALS為台灣唯一合作夥伴，成為亞洲地區唯二上映地點，這是威尼斯首次將影展VR單元落地台北，反映出國際看見台灣發展未來內容的前瞻性。

威尼斯影展VR單元策展人Liz Rosenthal表示：「台灣的創作向來在我們單元中佔有重要地位。透過VIVE ORIGINALS 和文策院的支持，我們將和各位分享我們在全世界所找到最棒的虛擬實境作品，歡迎來到威尼斯影展 Venice VR Expanded的台灣衛星據點。」

今年與文策院及長春國賓影城的合作，開啟第一座VR商用劇院，以威尼斯影展VR單元VENICE VR EXPANDED登場，HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示「VIVE ORIGINALS 成立以來，從VR非線性故事的開發、到虛擬技術結合跨界製作形成新興產業鏈、同時建構線上區塊鏈授權平台與線下劇院系統、直到這一刻我們結合了院線夥伴，實現VR劇院的商用落地，這不僅意味著VR生態鏈的成形，更展現新科技在藝術創新和商業模式的潛力」。

「第77屆威尼斯影展VR單元在台北@TAIPEI」顛覆過往執行模式，在台北、柏林、巴塞隆納、巴黎、阿姆斯特丹、日內瓦等15個城市，同步舉辦「VENICE VR EXPANDED」VR單元。觀眾可至博客來售票網站購票，依照影展官方規劃，每張票價1000元，可享100分鐘內暢遊威尼斯影展VR入圍作品，可欣賞來自24個國家的32項入圍作品，包括20部入圍VR主競賽單元、8部入圍VR作品觀摩單元以及4部由電影雙年展學院學員製作之VR作品。

此外，威尼斯影展大會並邀請文策院參與主持大會主辦之論壇，將於9/7台灣時間下午3點，以線上論壇形式，探討文化內容的未來，與全球同步線上關注產業趨勢。