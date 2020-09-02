台灣遊牧怪奇音樂祭來囉！3大舞台、25組樂團DJ、馬戲團嗨翻台北微遠虎山

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2020遊牧怪奇音樂祭於台北近郊大自然開派對，和25組樂團跟DJ從下午狂歡到日出，同時還有馬戲團及藝術表演，更少不了美食相伴，將於10/3台北「微遠虎山 」登場。

2020遊牧怪奇音樂祭將以一日瘋狂大派對的「 遊牧怪奇秋祭趴」形式與大家見面，由擁有18年獨立影展與打造超過10年的音樂現場品牌－城市遊牧U rban Nomad，將來自世界各國風格強烈、前衛的演出引進台灣。

今年 「遊牧怪奇秋祭趴」有三種不同音樂類型的舞台， 現場還有行動藝術表演，火舞舞者，行者公益剪髮，各國美食佳餚， 並且提供素食、手工啤酒，以及各種獨特創意的攤販。

遊牧怪奇音樂祭(圖/主辦單位)

主舞台卡司：台灣唯一融合管樂的SKA 樂團－「司卡拉OK大樂隊」、勇於突破體制從古典樂出走，音樂融 合古典、印度音樂、搖滾樂、流行抒情、北歐電子， 在各種曲風恣意遊走的全方位音樂人「蘇珮卿」、台灣第一個以源自 70年代非洲的Afro-beat為主要曲風的13人非洲節拍樂 大舞團「島國未來主義」、來自肯亞的Boney Lee帶領各國樂手組成雷鬼曲風樂隊，此外DJ Tribez crew 和Yo Hey Li要以Afro-carribean節奏讓你整晚跳好跳滿。

現場還有特色廟宇舞台與叢林舞台。 廟宇舞台由都市民謠、龐克樂、蹬鞋、迷幻搖滾開場， 隨著月光升起，氣氛轉換，午夜正式進入嘻哈神殿！ 從嘻哈與樂團即興派對，到DJ 馬克思與眾多的嘻哈樂迷、舞者、 以及電臀舞巨星， 一起在舞池裡從八零年代的節奏開始一直派對到天亮。 而叢林舞台將有黑膠吧台播放雷鬼跟非洲節奏樂， 隨著夕陽落下進入黑夜模式，準備好迎接整晚的鐵克諾趴到日出。

主辦單位表示，雖然今年城市遊牧受疫情影響取消影展活動， 但我們希望透過「城市遊牧秋祭趴」維繫城市遊牧這個創意社群， 音樂祭活動也是明年影展的資金來源。

【活動資訊】

日期 | 2020 / 10 / 3（ 六 ) 14:00 - 05:00

地點 | 微遠虎山

地址 |台北市信義區福德街221巷186-1號

地圖 | https://goo.gl/maps/ 5s9S4wBpEiVUDS4v5

捷運 | 後山埤站 或 象山站

購票 | 8／21（五）中午12:00開賣

【演出名單】

﹝樂團﹞

Skaraoke

蘇珮卿與飛天候 Paige Su and the Flying Monkeys

島國未來主義 Island Futurism

Pass The Vibe Band

逆瓣膜 COUNTERVALVE

Higher Rootz

Valley Hi!

Cold Dew

Balkazar

The Wild Alibis

All My Boyfriendz

﹝DJs﹞

DJ Marcus Aurelius - 馬克思

NeKBRACE

Sam Ritter

Shawn

Yo Hey Li

Fumie

更多演出名單待公佈

【預售票】

$699 好便宜！8/21 中午開賣！只有12小時！吃到飽！

$799 超值預售 | 8/22 - 9/25

$899 預售 | 9/26 - 10/2

$1200 現場

購票 | 請洽KKTIX https:// nomadmen.kktix.cc/events/ b082dcdd

【更多活動資訊請上官方社群平台】

KKTIX 購票：https://nomadmen. kktix.cc/events/b082dcdd

FB 活動頁 | https://www. facebook.com/events/ 189460038872851/

官網 | www.urbannomad.tw/ musicfestival

IG: https://www.instagram. com/urbannomadfilmfest

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