台灣遊牧怪奇音樂祭來囉！3大舞台、25組樂團DJ、馬戲團嗨翻台北微遠虎山

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2020遊牧怪奇音樂祭於台北近郊大自然開派對，和25組樂團跟DJ從下午狂歡到日出，同時還有馬戲團及藝術表演，更少不了美食相伴，將於10/3台北「微遠虎山
2020遊牧怪奇音樂祭將以一日瘋狂大派對的「
今年
遊牧怪奇音樂祭(圖/主辦單位)
主舞台卡司：台灣唯一融合管樂的SKA
現場還有特色廟宇舞台與叢林舞台。
主辦單位表示，雖然今年城市遊牧受疫情影響取消影展活動，
【活動資訊】
日期 | 2020 / 10 / 3（ 六 ) 14:00 - 05:00
地點 | 微遠虎山
地址 |台北市信義區福德街221巷186-1號
地圖 | https://goo.gl/maps/
捷運 | 後山埤站 或 象山站
購票 | 8／21（五）中午12:00開賣
【演出名單】
﹝樂團﹞
Skaraoke
蘇珮卿與飛天候 Paige Su and the Flying Monkeys
島國未來主義 Island Futurism
Pass The Vibe Band
逆瓣膜 COUNTERVALVE
Higher Rootz
Valley Hi!
Cold Dew
Balkazar
The Wild Alibis
All My Boyfriendz
﹝DJs﹞
DJ Marcus Aurelius - 馬克思
NeKBRACE
Sam Ritter
Shawn
Yo Hey Li
Fumie
更多演出名單待公佈
【預售票】
$699 好便宜！8/21 中午開賣！只有12小時！吃到飽！
$799 超值預售 | 8/22 - 9/25
$899 預售 | 9/26 - 10/2
$1200 現場
購票 | 請洽KKTIX https://
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