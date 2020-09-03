台灣成美中新冷戰夾心餅 日經：日本可供台灣「第三個選擇」

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）認為日本可在中美新冷戰的局勢中，把握機會加深與台灣的經濟關係。（圖/美聯社） 《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）認為日本可在中美新冷戰的局勢中，把握機會加深與台灣的經濟關係。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美中關係如同進入新冷戰，兩國不但在政治、國安與商業、貿易上處於緊張狀態，也不時因資安問題產生摩擦，台灣在這之中究竟應扮演什麼角色，又該如何因應該局勢？《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）以觀點文章（The Nikkei View）發表看法，表示日本應藉此機會加深與台灣的經濟關係，並促台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP）。

文中指出，台灣的科技業對美中兩國具有決定性的地位，他們都很清楚若能掌握台灣科技業，就能主導全球數位產業。然而對台灣來說，在這樣的情況下真要選邊站，將可能造成公司難以營運，也會對全球自由貿易體系造成傷害，因此不論選擇哪一邊都有其壓力存在。

由於台灣的半導體技術發達，更是全球供應鏈中關鍵的一環，影響許多頂尖科技企業的零件供應與製造。因此，美國政府試圖阻斷中國與台灣的科技往來，對中採取封殺華為策略，對台則力邀台積電於美設廠。然而，台灣目前的經濟依然十分仰賴中國，加上美國已不再是全球自由貿易的領導者，所以即使台美的貿易協議對話已展開，台積電也決定投資美國，台灣業者仍不考慮將資源全押注於美國。在這樣兩難的情況下，日本應該藉此機會，替台灣找出另一條活路。

該文表示，台灣一直以來都不在日本貿易政策中心，兩者的貿易協定僅止於2011年簽署的投資保障協議，然而，在美中現在這個局勢之下，有鑒於台灣在半導體產業的重要地位，及與日本深厚的產業往來，即便「一個中國」原則使日本政府與台灣較難以官方名義合作，但透過非官方機構簽署貿易協議仍然可行。此外，該文章也建議日本政府，可以考慮邀請台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP），以加強與台灣的經貿合作。