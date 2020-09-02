扯！中國廣西大學「女生安全攻略」禁止「穿著暴露」 荒謬服儀規定引眾怒

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣各國中小學與高中近年來一再放寬服儀規定，也有許多學校已完全解除服裝禁忌，然而位在中國西南地區的廣西大學於8月初，竟針對女性新生頒布50條服儀規範，更命名為「女生安全攻略」，要求女學生避免穿著引人意圖不軌的暴露服裝，以防止遭到性騷擾甚至性侵。短短一個月內，在微博上「廣西大學女生安全攻略」的標籤就吸引了2億個點擊數，網路討論度也持續飆升。

在廣西大學頒布的「女生安全攻略」中，明文規定不要穿過短的衣衫、裙子和細肩帶背心，並且遵循「不低胸、不露腰、不露背」的原則以防止產生誘惑。這樣違反女性自主權且性別平等意識的規範，立刻引起網路一片謾罵。根據路透社的報導，微博上有網友認為，社會應該要求男性尊重女性，而不是反過來教導女性怎麼穿，也有人強調廣西大學這樣的做法是在檢討被害者，並助長性別刻板印象。

根據中國媒體澎湃新聞的報導，廣西大學內部的工作人員於9月1日受訪時表示，因為廣西的氣候非常炎熱，很多女學生來了之後適應不了，就穿著細肩帶或其他較為暴露的衣著，學校官方因此認為這會破壞校園文明禮儀，才特意頒布此公告。

反觀台灣，2016年北一女中的學生自主發起抗議活動，捍衛個人的服裝與身體自由，教育部則在當年的相關公告中增加「學校不得將學生服裝儀容規定作為處罰依據」，落實高中服儀解禁，也獲得許多家長的認同。中國廣西大學如此的政策，不但是性別意識的退步，也是對學生自主性的侵犯。