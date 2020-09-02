免費的最貴！中國廣西榴蓮船翻覆、523村民哄搶食用後中毒送醫

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國廣西省海邊8月26日一艘貨船翻覆，導致海面上飄滿了從船上掉下的榴蓮，吸引當地上百村民下海撈榴蓮，當地相關人員到場阻止，但村民不聽，還有人開船來載榴蓮。然而自當晚開始陸續有因食用榴蓮而出現腹痛、嘔吐症狀的民眾前往求醫，醫院初步判斷為食物中毒。

綜合媒體報導，中國廣西省東興市金灘海域26日上午7點多，一艘載滿榴蓮的貨船失事翻覆，船上的榴蓮在海面上載浮載沉。當地許多村民見有免費的榴蓮可以拿，紛紛下海打撈。

村民瘋搶榴蓮（圖片翻攝自微信公眾號_廣西疾控）

雖然當地政府及警方等人員到場勸阻村民，不要撿拾這些來歷不明的榴蓮，但是村民沒有理會，將大量榴蓮用車載回家。

8月26日晚上開始，當地醫療機構出現大批因腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀而前往求醫的民眾，初步臨床診斷為食物中毒。

據了解，這些民眾均食用了當天在海上撿來的榴蓮。截至今日已有523人出現食物中毒症狀而接受治療。

村民瘋搶榴蓮放在後車廂（圖片翻攝自微信公眾號_廣西疾控）a

廣西疾控中心調查後發現，本次中毒事件乃是「副溶血性弧菌」引起。

「副溶血性弧菌」是夏秋2季沿海地區食物中毒的主要致病菌，經常潛伏在魚、蝦、蟹、貝類等海產中，除了海產品外，其他食物若經過海水浸泡，也可能遭到污染。

人感染後會出現腹部不適、打寒顫、腹痛、噁心、嘔吐、發燒，甚至洗肉水樣便或膿血便等。

許多網友看到新聞後，紛紛留言「以為撿到大便宜，誰知道折騰了自己」「周圍的人大多數中招了，現在都不敢提榴蓮」「真兇就是「貪小便宜」的下場」「不是自己的東西就不要拿」「一點也不同情」