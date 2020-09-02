台北國際書展20萬份百元抵用劵　韓國三連霸主題國精彩可期

第29屆台北國際書展將於2021年1月26日登場，左起文化部次長彭俊亨、台北書展基金會董事長林訓民、文化部長李永得、文化部人文司司長陳瑩芳... 第29屆台北國際書展將於2021年1月26日登場，左起文化部次長彭俊亨、台北書展基金會董事長林訓民、文化部長李永得、文化部人文司司長陳瑩芳、台北書展基金會執行長王秀銀合影(圖/文化部)

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）文化部長李永得表示，第29屆台北國際 書展將首度推出限量2 0萬張的「TiBE購書抵用劵」，入場時可獲得100元抵用劵，於現場「報復性」折抵消費。書展將於明(2021)年1月26日至31日於世貿一館一、二樓 H區舉行。

文化部長李永得1日表示，第29屆書展將首度推出限量2 0萬張的「TiBE購書抵用劵」，一般觀眾（購票及免費入場者） 入場時可獲得100元抵用劵，於書展現場折抵消費，「 鼓勵大眾購書及支持出版產業，報復性參加書展」， 為農曆年前的書展提振圖書消費力。

2020年第28屆台北國際書展雖因疫情而停辦實體書展， 首度改為線上書展，以6個主題展、710部閱讀推廣影片、150 0本年度重點書籍推薦，提供民眾不同的閱讀體驗，在1個半月的展 期間，線上書展網站、社群粉絲團、影音頻道共吸引50餘萬人次點 閱。

第29屆台北國際書展將以「樂讀好時光 Happy Reading！」為主題，強調在疫情時代，閱讀從來沒有停息， 在「防疫新生活運動」下，邀請大家一起重回樂讀現場， 共享閱讀樂趣，探索最美的閱讀時光。

文化部表示，2021年第29屆台北國際書展將首度推出「TiB E購書抵用劵」，讓購票入場民眾享好康、免票入場者加碼贈送， 鼓勵大家好書買起來；另本次書展採線上、實體方式舉辦， 線上書展將擷取實體書展精華， 透過網路讓無法親自到場的民眾體驗書展的魅力， 提供多元參觀方式。

文化部強調， 將持續關注中央流行疫情指揮中心指引，滾動修正防疫措施， 提供民眾安心、安全的觀展環境。

此外，為落實文化平權，文化部擴大推動「寒假趣書展」活動， 邀師生走入展場，擴大補助偏鄉學童觀展交通費、住宿費、膳雜費， 鼓勵踏入閱讀體驗場域，共享閱讀之樂並體驗國際文化交流。 另規劃邀請金鼎獎、金漫獎及國內出版品獎項得獎作者「走入偏鄉」 ，進入校園與學童分享創作理念，開啟閱讀對話。

文化部指出，明年台北國際書展基礎服務將再提升， 除提高書展現場網路頻寬，以利參展單位強化網路直播， 服務國內外愛好閱讀的朋友，另在主題廣場、 沙龍區辦理之閱讀體驗活動將提供聽打、手語服務， 以不同方式呈現書展精彩活動風貌，營造友善的觀展及閱讀環境、 擴大書展效益。

台北書展基金會董事長林訓民表示， 每年的主題國都是書展的一大亮點，2021年韓國將持續受邀為台 北國際書展主題國，這是韓國自2005年以來， 第三度擔任書展主題國。希望國際疫情舒緩， 讓主題國及國際參展單位順利來台，持續為2021年台北國際書展 帶來焦點。

2021年第29屆台北國際書展將以嶄新面貌與好久不見、 引頸期盼的出版社及讀者重聚，歡迎有興趣參展的單位踴躍報名， 報名時間自即日起至9月15日截止，亦歡迎大家踴躍於110年1 月26日至31日重返世貿一館，共享樂讀好時光！詳細資訊請參考 台北國際書展官網。