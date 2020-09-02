台北國際書展20萬份百元抵用劵　韓國三連霸主題國精彩可期

第29屆台北國際書展將於2021年1月26日登場，左起文化部次長彭俊亨、台北書展基金會董事長林訓民、文化部長李永得、文化部人文司司長陳瑩芳...
第29屆台北國際書展將於2021年1月26日登場，左起文化部次長彭俊亨、台北書展基金會董事長林訓民、文化部長李永得、文化部人文司司長陳瑩芳、台北書展基金會執行長王秀銀合影(圖/文化部)
（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）文化部長李永得表示，第29屆台北國際書展將首度推出限量20萬張的「TiBE購書抵用劵」，入場時可獲得100元抵用劵，於現場「報復性」折抵消費。書展將於明(2021)年1月26日至31日於世貿一館一、二樓H區舉行。
文化部長李永得1日表示，第29屆書展將首度推出限量20萬張的「TiBE購書抵用劵」，一般觀眾（購票及免費入場者）入場時可獲得100元抵用劵，於書展現場折抵消費，「鼓勵大眾購書及支持出版產業，報復性參加書展」，為農曆年前的書展提振圖書消費力。
2020年第28屆台北國際書展雖因疫情而停辦實體書展，首度改為線上書展，以6個主題展、710部閱讀推廣影片、1500本年度重點書籍推薦，提供民眾不同的閱讀體驗，在1個半月的展期間，線上書展網站、社群粉絲團、影音頻道共吸引50餘萬人次點閱。
第29屆台北國際書展將以「樂讀好時光 Happy Reading！」為主題，強調在疫情時代，閱讀從來沒有停息，在「防疫新生活運動」下，邀請大家一起重回樂讀現場，共享閱讀樂趣，探索最美的閱讀時光。
文化部表示，2021年第29屆台北國際書展將首度推出「TiBE購書抵用劵」，讓購票入場民眾享好康、免票入場者加碼贈送，鼓勵大家好書買起來；另本次書展採線上、實體方式舉辦，線上書展將擷取實體書展精華，透過網路讓無法親自到場的民眾體驗書展的魅力，提供多元參觀方式。
文化部強調，將持續關注中央流行疫情指揮中心指引，滾動修正防疫措施，提供民眾安心、安全的觀展環境。
此外，為落實文化平權，文化部擴大推動「寒假趣書展」活動，邀師生走入展場，擴大補助偏鄉學童觀展交通費、住宿費、膳雜費，鼓勵踏入閱讀體驗場域，共享閱讀之樂並體驗國際文化交流。另規劃邀請金鼎獎、金漫獎及國內出版品獎項得獎作者「走入偏鄉」，進入校園與學童分享創作理念，開啟閱讀對話。
文化部指出，明年台北國際書展基礎服務將再提升，除提高書展現場網路頻寬，以利參展單位強化網路直播，服務國內外愛好閱讀的朋友，另在主題廣場、沙龍區辦理之閱讀體驗活動將提供聽打、手語服務，以不同方式呈現書展精彩活動風貌，營造友善的觀展及閱讀環境、擴大書展效益。
台北書展基金會董事長林訓民表示，每年的主題國都是書展的一大亮點，2021年韓國將持續受邀為台北國際書展主題國，這是韓國自2005年以來，第三度擔任書展主題國。希望國際疫情舒緩，讓主題國及國際參展單位順利來台，持續為2021年台北國際書展帶來焦點。
2021年第29屆台北國際書展將以嶄新面貌與好久不見、引頸期盼的出版社及讀者重聚，歡迎有興趣參展的單位踴躍報名，報名時間自即日起至9月15日截止，亦歡迎大家踴躍於110年1月26日至31日重返世貿一館，共享樂讀好時光！詳細資訊請參考台北國際書展官網。