美國《萬花同志電影展》放映台灣經典　白先勇《孽子》、楊丞琳《刺青》接棒登場

《萬花同志電影展》將於9月4日至13日線上登場(圖/文化部) 《萬花同志電影展》將於9月4日至13日線上登場(圖/文化部)

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）休士頓《萬花同志電影展》 將放映6部台灣經典同志電影，包含改編白先勇小說《 孽子》、楊丞琳及梁洛施領銜主演的《刺青》，深入探討台灣同志運動史及其意義，將於9 月4日至13日線上登場。

《萬花同志電影展》（Prismatic Taiwan） 由休士頓台灣書院與奧斯汀亞美電影節（Austin Asian American Film Festival）、奧斯汀電影協會（Austin Film Society）等單位合作，以線上影展的形式於美國中部時間9 月4日至13日放映6部同志題材電影，並舉行線上座談， 深入探討台灣同志運動史及其意義。

文化部表示，台灣2019年通過同性婚姻法案， 成為亞洲第一個落實同志婚姻平權的國家，除受國際媒體矚目外， 也立下數十年同志人權運動的重要里程碑。

此次的6部作品橫跨近半 世紀，包括1970年的黑白片《跑道終點》、改編自白先勇小說《 孽子》、獲得第47屆柏林影展銀熊獎的《河流》、以作家許佑生與外籍伴侶婚禮為題材的紀錄片《不只是喜宴》、 台灣第一部獲得柏林影展泰迪熊獎最佳影片的《刺青》，以及在20 18年代表台灣角逐第90屆奧斯卡外語片獎項的《日常對話》， 將帶領觀眾認識台灣不同時代及社會階層的同志文化樣貌。

AAAFF執行總監兼活動策展人黃煒涵（Hanna Huang）表示，因新冠肺炎疫情的衝擊， 影展從實體改為線上舉辦。此次影展的標誌（logo）以3個16 ：9的電影螢幕重疊構成，視覺上像3個A，蘊含著在美亞洲人、 亞裔美國人尋找身份認同的複雜歷程。在這波疫情之下， 對於亞裔形象重新塑造及化解族群誤會更顯意義。

除電影放映外，影展也將與美國亞洲電影專業平台Asian Cinevision合作，預計於9月5日邀請《刺青》 導演周美玲、台灣彩虹平權大平台、亞裔同志社交俱樂部（美國） 及同志東區（英國）等各國同志運動代表連線座談，以「 創造跨國亞裔酷兒空間」（Creating Transnational Queer Asian Spaces）為主題， 探討跨國同志組織的重要性及過去社會運動的運作。

影展僅限美國地區觀眾欣賞，詳情請前往官網查詢。